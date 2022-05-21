Последний звонок прозвенел в школах на островах

Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, прошли сегодня во всех школах островного региона. В этом году он в последний раз прозвучал для почти трёх тысяч одиннадцатиклассников.

В актовом зале гимназии № 2 Южно-Сахалинска, где проходила праздничная линейка, по традиции в центре внимания были выпускники. Из 83 одиннадцатиклассников 15 претендуют на получение медали «За особые успехи в учении».

Поздравил выпускников с этим важным в их жизни событием председатель регионального правительства Алексей Белик.

— Для островного региона и России в целом важно, чтобы каждый из вас смог полностью раскрыть свой потенциал. Сегодня школьник, а завтра – научный деятель, врач, учитель, компьютерный гений, инженер, строитель, авиатор. Чем выше ваши личные успехи, тем богаче и сильнее все мы, Россия в целом.

Пролетит время экзаменов и перед вами откроются дороги во взрослую жизнь. Ищите свой путь. Учитесь, боритесь, мечтайте. Я верю в победы, которые вы завоюете для себя, для нашего родного островного края и всей Великой России! – сказал он, обращаясь к выпускникам.

Основной период ЕГЭ-2022 откроют 26 мая испытания по географии, литературе и химии. Самые массовые экзамены — по русскому языку, профильной и базовой математике — пройдут в период с 30 мая по 3 июня.

Завершится основной период государственной итоговой аттестации 2 июля.