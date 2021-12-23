«Последняя миля» цифровой революции. Дед Мороз принес блага быстрого интернета в частный сектор Курильского района

На Итурупе без преувеличения произошла маленькая цифровая революция – 21 декабря широкополосный интернет пришел в более чем две сотни домов райцентра Курильска, сел Рейдово и Китовое.

Волоконно-оптический кабель появился на острове еще раньше, но услуги быстрого интернета были недоступны в частном секторе.

Об этой проблеме жители острова рассказали во время прямой линии главы области. После этого специалисты Ростелекома начали подключать частные дома к линии, или, как говорят они сами, тянуть «последнюю милю». Все это сделали, не взимая платы с людей, рассказали в региональном правительстве.

Теперь наряду с жильцами благоустроенных домов население частного сектора получило качественный доступ к Госуслугам, социальным сетям, мессенджерам, онлайн-кинотеатрам, стриминговым сервисам, электронным библиотекам и образовательным программам. На Итурупе в условиях отдаленности такие возможности особенно востребованы. Что и говорить, хороший подарок к Новому году.

Напомним, что этим летом мобильный широкополосный доступ в интернет от ПАО МТС появился в селе Первомайск Смирныховского района. Региональное правительство профинансировало строительство 60 километров волоконно-оптической линии связи от Смирных до населенного пункта, а компания модернизировала действующую базовую станцию, что позволило организовать мобильный доступ в интернет.

Кроме того, благодаря проекту «Информационная инфраструктура», который является составной частью национальной программы «Цифровая экономика РФ», в прошлом году высокоскоростной доступ в интернет и качественную мобильную связь получили жители сел Хоэ, Чехов, Лесогорское, Ольшанка, Заречное, Черемшанка, Пионеры, Чистоводное, Пихтовое, Покровка и Красная Тымь.

Эдуард САМОЙЛОВ.