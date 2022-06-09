Последняя прогулка лисят-несмышленышей. «Зеленые» закопают лисьи норы экскаватором, чтобы не было беды

Недавно «Советский Сахалин» рассказал о лисятах, встреченных жительницей областного центра у автодороги на Холмском перевале. Прошло буквально несколько дней, поступила печальная весть: те самые лисята обнаружены мертвыми, они попали под колеса автомобилей.

В публикации «Не нужно плодить попрошаек» наш постоянный консультант, биолог-охотовед Андрей Здориков предупреждал о возможности такого сценария и в очередной раз рекомендовал людям не кормить диких животных и не оставлять в местах отдыха ничего из продуктов. Полученная таким образом животными пища способствует развитию у них попрошайничества. А в дальнейшем это нередко приводит к гибели прикормленных лесных обитателей.

— Мы уже не первый год наблюдаем за лисами на этом участке, — говорит руководитель Фонда «Зеленый Сахалин» Александр Иванов. – Он расположен примерно в 300 метрах от въезда в Холмск, прямо возле городской свалки. И конкретно за этой лисьей семейкой наблюдали. Жаль зверей…

Но что можно предпринять, чтобы избежать таких бед в дальнейшем?

Профилактические беседы с людьми малоэффективны, всегда находятся желающие покормить животных. Можно попытаться помешать самим лисам устраивать здесь, рядом с цивилизацией, норы и производить на свет потомство. В ближайшее время задействуем экскаватор и постараемся закопать все обнаруженные в округе лисьи жилища.

Семен РЕЧКИН.

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