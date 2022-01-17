Последствия стихии – областная столица встала в пробках и не прислушивается к рекомендациям властей

Циклон, бушевавший над югом острова, ушел, но теперь в областной столице (она приняла на себя основной удар) другая напасть – город с утра понедельника встал в многокилометровых пробках. Хотя еще раньше удаленное обучение для школьников продлили до 19 января включительно, а с начала недели, 17 января, часть сотрудников городской администрации перешла на удаленку по распоряжению мэра Сергея Надсадина.

Такую же рекомендацию он дал руководителям компаний и учреждений города еще на прошлой неделе, пока бушевала метель. Все это должно было уменьшить количество автотранспорта на улицах и не мешать расчистке. Однако избежать коллапса не удалось. Свидетельство тому – посты в соцсетях. Пока остается гадать, отчего произошел сбой: то ли техники на улицах было мало, то ли на удаленку мало кто согласился.

Но факт остается фактом – по основным магистралям транспорт двигался очень медленно. Горожане больше двух часов добирались до центра города северной части города – Березняков, Новоалександровки, Лугового. Это при том, что на линию выпустили более 200 маршрутных автобусов. Из-за заторов не соблюдались никакие графики движения, люди опаздывали на работу. Некоторые автомобилисты вынуждены были развернуться и вернуться назад, в машине могло закончиться горючее.

Данные интернет-сервисов показывали, что с утра заторы сковали все основные дороги – проспект Мира, улицы Ленина, Сахалинскую, Железнодорожную, Комсомольскую. На Компроспекте и проспекте Победы проезд был лучше, пробки образовывались лишь на некоторых участках.

Мэрия еще раз озвучила рекомендацию – не выезжать в город из-за сложной обстановки.

«Дорожная обстановка в городе – сложная. Большие пробки по проспекте Мира. Настоятельно рекомендуем без необходимости не выезжать в город, а работодателям – максимально отпустить сотрудников на удаленку!», – сообщила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Чтобы облегчить ситуацию городские власти добавили перехватывающих парковок, где можно оставить свой автотранспорт на время ликвидации последствий циклона. Как сообщил в своем инстаграм-аккаунте Сергей Надсадин, к уже имеющимся местам стоянок добавились площадки возле торгового центра «Березка» на ул. Пограничной и у аналогичного объекта «Орбита» на ул. Емельянова. По последним данным, утром 17 января были расчищены проезды

к 50 процентам многоквартирных домов, это более 560 строений. . Градоначальник поставил задачу обеспечить стопроцентную расчистку проездов уже к вечеру среды и сосредоточиться на уборке и вывозе снега. Все затраты управляющим компаниям возместят.

Со дворами обстановка пока хуже. Это признает городская власть, об этом свидетельствуют и соцсети.

Некоторые пользователи склоняются к мысли, что властям от рекомендаций нужно переходить к принуждению и запретить личному транспорту передвижение по городу, пока идет его расчистка. Рекомендация и есть рекомендация, потому и работодатели могут к ней прислушаться, а могут и нет. Скорее всего, что массового перехода работающего населения на удаленный режим труда не получилось. В этом, по мнению владельцев аккаунов, основная причина возникших гигантских пробок.

«Господин мэр, пожалуйста, проявите здравый смысл и жесткость. Запретите перемещение по городу частного транспорта. Только спецтехника, служебные машины. Город расчищается отвратительно, машины с продуктами не могут подъехать к магазинам, стоят в пробках и просто застревает» – написал один из подписчиков инстаграма Сергея Надасадина.

Тональность остальных обращений примерно такая же.

Некоторые высказывают подозрение, что в первую очередь технику направляют к домам, где живет руководство города и области.

Стоит напомнить, что поручение расчистить к понедельнику все основные улицы островной столицы давал 16 января губернатор Валерий Лимаренко. Дорожники с задачей не справились и объясняют это тем, что им мешало нагромождение личных автомобилей на дорогах.

Согласно данным мэрии, в ночь на понедельник в городе задействовали 278 единиц спецтехники, 75 дорожных рабочих, все контролировал первый вице-мэр Андрей Ковальчук. Достаточно ли было этого? Или насколько правильно расставлялись приоритеты? По крайней мере, в том же аккаунте мэра можно, например, встретить такую жалобу.

На улице .Комсомольской, 271 погрузчик чистил снег, что безусловно, хорошо, но ссыпал его на площадку и заблокировал стоянку. В результате машины оказались заперты, вручную очистить такой объем невозможно. Управляющая компания, как пишут авторы, эту территорию не чистит, город тоже. Кто контролирует действия водителей погрузчиков и как выехать теперь с этой парковки – задаются люди вопросом.

Жители частного сектора боятся ( основания для этого есть), что вспомнят о них в последнюю очередь. Немало южно-сахалинцев, не дожидаясь «милостей», в складчину нанимают технику, чтобы прочистить проезд во дворы и к автостоянкам.

Немного личных наблюдений. Утром в понедельник добираться до работы пришлось 2 часа, хотя обычно на это у меня уходит минут 20. Поразило, что проспект Мира – одна из главных транспортных артерий города расчищен только в две полосы. Хотя припаркованного и скрытого под снегом автотранспорта там нет – по крайней мере, на участке от улицы Украинской до улицы Поповича. Нельзя было ночью расширить проезжую часть до обычных размеров?

Как сообщили в правительстве области, в его ситуационном центре в режиме реального времени отслеживается выполнение задач по расчистке от снега улиц и дворов, вывоз мусора. Интерактивная карта позволяет наглядно увидеть, кто как справляются со своими обязанностями, при необходимости скорректировать работу.

Глава области Валерий Лимаренко подчеркнул, что работа будет вестись круглосуточно, пока город полностью не расчистят и жители смогут вернуться к привычному режиму. Перед подрядными организациями ставятся задачи ежесуточно расчищать определенное количество улиц и дворов.

Евгений АВЕРИН.

Кстати

Перед всеми управляющими компаниями областного центра поставлена задача расчистить дворы в трехдневных срок. По информации департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска, сейчас большинство УК уже вышли на расчистку входных групп к многоквартирным домам.

Сообщать о фактах недобросовестной работы УК можно на горячую линию Госжилинспекции – 43-24-20 или непосредственно в отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска: 300-785 (доб. 1-5).

Также по вопросам расчистки города администрация Южно-Сахалинска принимает звонки от жителей по номеру мобильной приёмной: 27-27-27, 89147572727.