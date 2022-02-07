Послесловие к строительству комплекса «Аква Сити». Отстранен от должности министр экономического развития области

Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования. В отношении Алексея Успенского передано в суд уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей в 2018 году.

Исполнять обязанности областного министра экономического развития будет его первый заместитель Марина Аглиулина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как известно, три года назад комиссия, в ко­торую входил и министр, подписала акт приемки-передачи южно-са­халинского «Аква Сити».

После того, как строительные недоделки были устранены, единственный на Дальнем Востоке водно-оз­доровительный комплекс стал одним из самых популярных мест отдыха жителей и гостей города.