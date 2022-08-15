Послевоенная эпоха колхозов и зерновых

В сельском хозяйстве освобожденного Сахалина удивительным образом переплелись специфические особенности земледелия японцев, корейцев и переселенцев из разных уголков Советского Союза. В результате родилась неповторимая островная система

Вопрос о развитии аграрной отрасли в южной части острова встал сразу. В первые послевоенные годы нарождающаяся отрасль соединила в себе специфические системы земледелия японского и корейского населения и отечественных переселенцев. Стали прикидывать, сколько можно будет посеять и сдать в закрома овощей, а также пшеницы и зерновых (их тогда сеяли на Сахалине, что для современного поколения будет удивительно). Но возникли сложности, о которых раньше подумать не могли. Руководители не учитывали в полной мере островную специфику.

Соблазны переселения

Советский опыт собирались внедрять на земле, которая в течение 40 лет была японской колонией. На ней развивались преимущественно карликовые хозяйства фермерско-хуторского типа, разбросанные по различным землям. Можно сказать, японская модель.

Самое же главное – пахотные угодья были небольшие, сельхозинвентарь скуден. С такими активами советская власть не могла создать полноценных колхозов. А сверху требовали отчетности об успешном выполнении планов.

Быстро пришло понимание – требуется расширение посевных площадей и совершенно другая материально-техническая база. В апреле 1946 года Совет Министров СССР принял специальное постановление о создании на южном Сахалине колхозов и переселении туда колхозников из западных областей.

Благодаря этому только за два послевоенных года на южной части Сахалина появилось 37 колхозов, создавались совхозы и МТС.

По свидетельству сахалинского историка Анатолия Кузина, в 1946 году прибыло 4010 семей в порядке оргнабора и еще 4286 по собственному желанию, в общей сложности 24942 человека. В 1947 году численность приехавших с материка превысила 165 тысяч, а всего к началу 1949 года прибыло около 350 тысяч человек. Для переселенцев установили большие правительственные льготы.

Можно было бесплатно провезти багаж до 2 тонн на семью. Всем давалось безвозвратное денежное пособие – 3 тысячи главе «ячейки общества» и по 600 рублей на каждого ее члена. Будущим островитянам гарантировалось получение жилья – частного дома с огородом, право на приобретение одежды и пр. На прежнем месте жительства прощались недоимки, давалось освобождение от денежных налогов, страховых платежей и обязательных поставок государству овощей и мяса.

Частных домов на всех не хватало. Был дефицит зимней одежды и много чего еще… Поставок с материка не ожидалось, поэтому власти урезали нормы питания. Рыночная продажа продовольствия была запрещена, установили карточную систему распределения. Неудивительно, что люди разочаровывались и уезжали. За период 1946 – 49 гг. выбыло более 130 тысяч человек.

Земля вместо путины

Но шел и встречный поток приезжающих. Тех, кто особо не рассчитывал на льготы. Кадры для аграрной отрасли набрались, только вот люди не знали всей сахалинской специ­фики. Поэтому старались культивировать то, к чему привыкли в своих родных местах, и нередко все усилия сходили на нет.

В первую очередь специалисты столкнулись с большой переувлажненностью почв на значительной, примерно 2/3 территории, отчего растения теряли свои качества и зачастую погибали.

Нужно было убирать избыток влаги с полей. На первых порах в основном занимались уходом за примитивными осушительными системами, доставшимися от японцев, и их ремонтом. Но этого было недостаточно. Решено было ускоренным методом создать простую осушительную сеть. Это позволяло восстановить почвы и сохранить их плодородие.

Но и это позволило сделать еще один шаг в становлении сельского хозяйства. Как говорят архивные документы, к 1948 году в области было создано мобилизационным методом 57 колхозов, 10 совхозов, более 100 подсобных хозяйств на предприятиях, 4 машинно-тракторные станции.

В 1948 году в окрестностях Южно-Сахалинска появился молочно-овощеводческий совхоз. Кадрами для него стали 20 переселенческих семей. Он занял земли бывшего японского сахарного завода.

Через год здесь организовали первый сортоиспытательный участок по выращиванию картошки и овощей; еще через два – расширили посевные площади до 514 га. Совхоз был представлен на Всесоюзной сельхозвыставке.

В том же 1948 году появился первый и единственный национальный колхоз «Тихоокеанская звезда». Его работниками стали корейцы с советским гражданством, прибывшие из Казахстана по вербовке Главсахалинрыбпрома. Артель по решению облисполкома расположилась в селе Старорусское. В ней, помимо овощей, выращивали пшеницу, занимались животноводством. Образцы выращенного картофеля также поставлялись на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.

Первая водная экспедиция

Каждому подворью разрешалось иметь огород и живность, но объемы такой собственности были четко очерчены. Документы сохранили эти ограничения: грядки – не более полгектара, коровы – не больше трех, овцы – не больше 25 и т. д.

На острове появилась Сахалинская экспедиция республиканского треста «Росводстрой». В марте 1950 года в составе областного управления сельского хозяйства создали отдел водного хозяйства. Это была первая управленческая структура, которая начала более-менее системно заниматься мелиорацией почв. Осушение земель становилось одним из необходимых условий для расширения посевных площадей и превращения заболоченных мест в высокопродуктивные угодья. Без этого невозможно было решить продовольственную проблему.

Первая специализированная организация по мелиоративному строительству контора «Мелиоводстрой» появилась тогда же, в марте 1950 года, и размещалась в Луговом. Там же рядом выделили жилье.

– Первые работы стали проводить летом 1951 года как раз в национальном корейском колхозе «Тихоокеанская звезда» и колхозе им. Горького Долинского района, – рассказывает директор ФГБУ «Управление «Сахалинмелиоводхоз» Владимир Коваленко. – Техники было маловато, отсутствовали какие-либо специальные дренажно-дисковые, корчевальные и бурильные машины, без которых сейчас мелиорирование земель не представить. Не хватало специалистов.

Почвы оказались непростыми, в итоге все это сдерживало темпы и удорожало стоимость мелиорации. Были просчеты в управленческой работе и в обустройстве самих систем осушения.

Трансформация в совхозы

В 1952 году обком КПСС принял неотложные меры по содержанию и охране осушительных систем. Вводились должности руслового монтера, в чьи обязанности входило проведение мелкого ремонта осушительных каналов, находящихся на них мостов, трубопереездов и других сооружений. Признали необходимым провести паспортизацию и переоценку инфраструктуры, поставить ее на баланс хозяйств как государственную собственность.

Параллельно пополнился парк спецтехники.

Перелом наступил в 1957 году, когда впервые выполнили план подрядных работ по мелиорации и получили сверхплановую прибыль. Но при этом все еще не удалось достигнуть заданной планки по основному показателю – строительству осушительных систем. С этой задачей смогли справиться через 2 года – за счет перестройки системы управления, привлечения новых кадров.

Аграрная отрасль Сахалина приобрела четкие очертания, главное – в ней расширились посевные площади под овощи и кормовые травы. Население получило возможность иметь больше местных, а не завозных овощей и мясопродкутов. Это был, условно говоря, первый уровень, на который поднялось сельское хозяйство после старта в 1945 году.

Как раз в 1959 году после реорганизации колхозы и машинно-тракторные станции перестали существовать и вошли в состав совхозов. К 1960 году из имевшихся на Сахалине и Курилах 59 колхозов и 8 МТС и 14 совхозов образовалось 32 совхоза. Эпоха колхозов закончилась. Так определился новый курс на специализацию: перестали выращивать зерновые культуры и расширили посевы картофеля, кормовых культур. Мелиорация позволила не только увеличить количество посевных площадей, но и улучшить их плодородие. Без этого было бы невозможно решить проблему обеспечения острова продуктами первой необходимости.

– Это ставило и новые задачи перед мелиорацией. Но решать их можно было уже не на пустом месте, а на сформировавшейся основе – технической и управленческой, – отмечает Владимир Коваленко. – Работа на Сахалине дала мелиоративному делу новый опыт – островная специфика заставляла искать новые подходы и нестандартные решения.

Владимир ПАВЛОВ.

В 1948 году появился первый и единственный национальный колхоз «Тихоокеанская звезда». Его работниками стали корейцы с советским гражданством, прибывшие из Казахстана по вербовке Главсахалинрыбпрома. Не желая работать на морском промысле, 22 семьи получили право создать сельскохозяйственную артель.

Сравнительные цифры

В 1948 году на освобожденном южном Сахалине было: 57 колхозов, 10 совхозов, более 100 подсобных хозяйств на предприятиях, 4 машинно-тракторные станции.

К 1960 году в области было 59 колхозов, 8 МТС, 14 совхозов. На их базе сделали 32 совхоза.