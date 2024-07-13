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Поспешите в городской парк на ярмарку южно-сахалинских брендов

Ярмарка брендов на «Архипелаге 2024»– это двухдневный фестиваль, цель которого показать вектор развития креативных индустрий на территории Сахалинской области, а также взаимодействие между сегментами креативной экономики в регионе.

Мероприятие проходит при поддержке агентства по делам молодежи Сахалинской области, регионального министерства экономического развития и агентства стратегических инициатив (АСИ).

Островная область активно участвует в продвижении островных брендов. Среди них – дизайнеры одежды и аксессуаров, художники, представители гастрономического направления, производители в сфере декоративно-прикладного искусства, а также авторы изделий ручной работы. Кроме того, на ярмарке о себе заявят и будущие участники конкурса отечественных брендов «Знай наших!». Для них ярмарка – возможность обменяться опытом и обсудить будущие коллаборации.

Ярмарка проводится 13 и 14 июля с 11:00 до 19:00 в городском парке им. Ю.А. Гагарина.

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