Пост принят. Профсоюзный лидер области Анатолий Крутченко стал омбудсменом

В жарких дебатах областные депутаты определились с кандидатурой на пост уполномоченного по правам человека в островном регионе.

На эту должность первоначально претендовали четверо кандидатов, но до голосования в облдуме дошли двое – председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко и депутат областной думы Ирина Никитина.

Кандидатуру Анатолия Крутченко выдвинули Общественная палата Сахалинской области и депутаты фракции «Единая Россия». Это мнение поддержали губернатор Валерий Лимаренко и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Альтернативную кандидатуру Ирины Никитиной предложила думская фракция КПРФ.

По итогам тайного голосования большинство депутатов (18 из 25) отдали предпочтение Анатолию Крутченко. С избранием на пост уполномоченного по правам человека в Сахалинской области его поздравил глава региона. Он отметил его высокие профессиональные и личные качества, а также заслуги перед областью.

Как уже сообщалось, Анатолий Крутченко родился в 1966 году в Южно-Сахалинске. Окончил Южно-Сахалинский лесотехнический техникум, а затем Дальневосточный технический рыбохозяйственный институт во Владивостоке. Прошел профессиональную переподготовку в Академии труда и социальных отношений по специальности «менеджмент в социально-трудовой сфере».

Трудовая деятельность нового омбудсмена была связана с научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО). В 2015 году он избран председателем областного союза организаций профсоюзов.

Награжден знаком «За активную работу в профсоюзах». Удостоен высшей награды Федерации независимых профсоюзов России – нагрудного знака «За заслуги перед профдвижением России».

Анна СЕРГЕЕВА.