Постижение Сахалина. Литературное краеведение

В Токио под редакцией Киеми Соколовой-Ямасита опубликована двуязычная книга «Фумико Хаяси и Сахалин». Издание посвящено знаменитой писательнице, в 1931 году через Корею и Маньчжурию доехавшей до Сибири, а летом 1934 года побывавшей на Сахалине.

Влюбленным в японскую литературу читателям Хаяси известна по двум романам – «Скитания» и «Плывущее облако», а также по многочисленным экранизациям. Однако в России имя писательницы почти неизвестно: прежде не переводился и ее путевой дневник «Путешествие на Карафуто».

А вот в недавно опубликованной книге не только восстанавливается маршрут поездки Хаяси от г. Отомари (ныне Корсаков) до г. Сикука (ныне Поронайск), но и полностью приводится сахалинский дневник с фотографиями прошлого столетия и иллюстрациями из первого издания. Благодаря переводу магистра японской филологии, выпускницы СахГУ Александры Никоновой голос японской писательницы зазвучал по-русски. Хотя нужно заметить, что в оригинальных страницах дневника есть и «русские» фрагменты, например, упоминание о покупке у русского человека хлеба и молока на одной из станций.

В своих дневниковых заметках Хаяси рассказывает о том, чем живут обычные жители: что читают и едят, как воспитывают детей и чем занимаются в свободное время. За короткое путешествие писательница успела влюбиться в г. Сикука (ныне Поронайск). В конце своей путевой истории она замечает, что думает написать рассказ, где события развернутся именно в этом городе.

Хаяси искренне интересовалась Россией и всем тем, что имело к ней отношение. В 1933 году писательницу даже подозревали в оказании финансовой помощи компартии.

Но главным для женщины был поиск новых творческих идей, которые она черпала не только в европейской литературе, но и в русской, знакомясь в переводах с книгами разных писателей. И даже поездка Хаяси на Сахалин отчасти соотносится со временем чеховского постижения острова, с его июльской погодой и высоким синим небом.

Елена Иконникова, профессор СахГУ.