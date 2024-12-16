Пострадавшему от упавшему столба Ногликцу выплатят полмиллиона рублей

Такую компенсацию за причинение тяжкого вреда здоровью взыскала прокуратура Ногликского района с администрации посёлка.
Случай произошёл в мае этого года. Из-за сильного порывистого ветра рухнул столб с камерой и дорожным знаком на жителя Ноглик. У 54-летнего мужчины диагностировали перелом правой ноги.
Исковые требования прокурора об обеспечении защиты прав человека Ногликский районный суд удовлетворил. С администрации взыскана компенсация вреда здоровью в размере 500 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль районной прокуратуры.
Елена КУЛИКОВА.