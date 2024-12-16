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Пострадавшему от упавшему столба Ногликцу выплатят полмиллиона рублей

Тематическое фото: klinikabudzdorov.ru

Такую компенсацию за причинение тяжкого вреда здоровью взыскала прокуратура Ногликского района с администрации посёлка.

Случай произошёл в мае этого года. Из-за сильного порывистого ветра рухнул столб с камерой и дорожным знаком на жителя Ноглик. У 54-летнего мужчины диагностировали перелом правой ноги.

Исковые требования прокурора об обеспечении защиты прав человека Ногликский районный суд удовлетворил. С администрации взыскана компенсация вреда здоровью в размере 500 тысяч рублей.  Решение суда не вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль районной прокуратуры.

Елена КУЛИКОВА.

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