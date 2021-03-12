Пострадавшие от пожара получат материальную помощь от государства

В четверг вечером в дежурную часть пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о крупном возгорании в областном центре. Горела крыша жилого дома на ул. Сахалинской, 43.

Всего две минуты потребовалось пожарным расчетам, чтобы прибыть на место происшествия. Жители дома были немедленно эвакуированы из горящего дома. На место пожара выезжали губернатор Валерий Лимаренко, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, а также прокурор города Южно-Сахалинска Антон Коленченко.

Примерно через час пожар удалось локализовать на ограниченной площади. А к двум часам ночи возгорание было полностью ликвидировали. В тушении пожара приняли участие до 50 сотрудников пожарной части и МЧС и 18 единиц техники.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, организована комиссия по определению ущерба и возможности дальнейшего проживания в пострадавшем от огня доме. Администрация Южно-Сахалинска приняла решение разместить жителей пострадавших квартир в пункте временного размещения «Ласточка». Всего там размещено 13 человек.

Погорельцам будет оказана материальная помощь в размере 20 тыс. руб. на человека. Помимо этого, жители получат компенсационную выплату на ремонт квартир — до 100 тыс. руб. из областного бюджета и столько же — из бюджета Южно-Сахалинска. Дополнительно по 50 тыс. руб. получат малообеспеченные семьи, а выплата многодетной малообеспеченной семье составит 1 млн. руб.

Не будут забыты и другие социальные группы населения, пострадавшие от пожара. По 50 тысяч рублей на семью получат семьи с несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами, а также инвалиды 1 и 2 групп, неработающие пенсионеры и ветераны ВОВ.

Прием документов на получение помощи организован в здании городской администрации.

– Людям уже начали предоставлять единовременную выплату, в ближайшее время будем выдавать компенсацию на приобретение стройматериалов для ремонта. Речь идет о стандартной поддержке, которую мы в подобных ситуациях оказываем. Однако некоторые семьи, вероятно, будут нуждаться в дополнительной помощи. Это вопрос мы держим на контроле, и не бросим людей в беде. Нужно сделать всё возможное, чтобы люди вернулись в свои квартиры как можно скорее, – отметил Валерий Лимаренко.

Губернатор потребовал, чтобы помощь людям оказали своевременно и «никаких болтаний по кабинетам не было».

Также на встрече стало известно, что просушка квартир займет до 7 дней. Все это время жильё будет находиться под охраной. На ремонт кровли потребуется месяц.

По факту пожара прокуратурой Сахалинской области организована проверка. Устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, проживающих в этом многоквартирном доме.