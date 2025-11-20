Пострадавшим от недобросовестных строителей сахалинцам подставят плечо

Схема одна и та же – строители заключают договор, берут деньги, а потом прекращают работы. Люди остаются без жилья, без денег, но с долгами по кредитам. С начала нынешнего года правоохранители области зарегистрировали 117 обращений от жителей.

Об одном таком случае «Советский Сахалин» рассказывал в публикации «Призрак МММ в Березняках» от 16 мая 2023 года. По этому факту было возбуждено уголовное дело, сейчас его рассматривает суд.

Вопрос, как защитить граждан, столкнувшихся с такими недобросовестными застройщиками, обсуждался на недавнем расширенном совещании губернатора Валерия Лимаренко с представителями силовых структур, правозащитных организаций и членами регионального правительства.

В нынешнем году островная полиция расследовала семь уголовных дел, связанных с преступлениями в сфере индивидуального жилищного строительства. По предварительным данным, ущерб превысил 400 млн рублей. Для легализации преступно полученных средств недобросовестные подрядчики применяли весь возможный арсенал ухищрений – покупали криптовалюту, записывали активы и имущество на родственников, пытались вывести средства за рубеж. Правоохранительным органам удалось вы­явить и отследить практически все эти схемы.

– Реальность такова, что большинство недобросовестных застройщиков, которым люди доверили свои деньги, не в состоянии закрыть все свои долги. Часть средств они вывели за границу или иными способами скрыли вне юрисдикции нашей страны. Поэтому главная задача сейчас — помочь людям хотя бы частично вернуть свои деньги и уменьшить долги перед банками, – подчеркнул глава области. – Моя принципиальная позиция проста – каждый жулик, обманувший островитян, должен надолго отправиться в тюрьму. В назидание всем остальным.

Как сообщил прокурор Сахалинской области Вячеслав Шайбеков, три уголовных дела рассматривает суд, по одному уже вынесен обвинительный приговор – восемь лет лишения свободы. На имущество недобросовестных застройщиков наложен арест, в том числе на транспорт, земельные участки и денежные средства.

Присутствовавшие на совещании заверили, что для оперативного расследования каждого отдельного случая налажено взаимодействие между региональными властями и силовыми структурами.

Все зафиксированные факты обмана находятся на контроле уполномоченного по правам человека в Сахалинской области Анатолия Крутченко. Он сообщил, что ЦБ России в своём информационном письме рекомендовал коммерческим банкам входить в положение людей, ставших жертвами мошенников, проводить реструктуризацию их займов и применять другие меры поддержки, в том числе приостанавливать начисление процентов, и главное – рассматривать каждую ситуацию индивидуально. Уполномоченный намерен провести серию встреч с представителями банковского сектора и пострадавшими заказчиками строительства, чтобы обсудить, как применить эти рекомендации на практике.

К банковскому сектору накопилось немало вопросов. Губернатор подчеркнул: при заключении кредитных договоров банки вели сопровождение, выдавали деньги, как оказалось, жуликам и не следили за строительством. В итоге пострадали люди.

– Будет справедливо, если банки возьмут часть финансовых рисков, с которыми столкнулись их клиенты, на себя, – подытожил Валерий Лимаренко.

Сейчас региональное министерство строительства ведёт реестр жителей, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Кроме того, с 1 марта 2025 года действует федеральный закон об использовании эскроу-счетов при строительстве жилья по договорам подряда. В таких случаях при подписании трёхстороннего соглашения между покупателем, застройщиком и банком деньги поступают не напрямую подрядчику, а хранятся на специальном счёте. Подрядчик получает средства за строительство только после фактического выполнения работ и сдачи объекта.

Григорий РОСТОВЦЕВ.