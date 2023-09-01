Пострадавшим в результате циклона на юге Сахалина начали выплачивать компенсации

Губернатор Валерий Лимаренко провел заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас режим ЧС введен в Южно-Сахалинске, Анивском и Невельском районах. В муниципалитетах составляют списки людей, чье имущество пострадало в результате подтоплений.

​– Безусловно, сейчас приоритетная задача – оперативно устранить последствия ЧС, восстановит работу социальных объектов и инфраструктуры. Во всех пострадавших муниципалитетах выполняются все необходимые мероприятия. Областные власти оказывают поддержку и координируют работу. Не менее важная задача – поддержать тех, чье имущество пострадало. Сейчас муниципалитеты уже выплачивают компенсации.

Пусть это не самые большие деньги, но они очень важны для людей, чье имущество пострадало, или кто был вынужден перебраться в пункт временного размещения. Как только вода спадет, по каждой пострадавшей семье должна быть проведена оценка реального ущерба. На основании этой оценки комиссии будут в индивидуальном порядке принимать решение о дополнительных выплатах.

Без помощи не должен остаться никто. Там, где по какой-то причине нельзя помочь за счет бюджета, подключатся предприятия, спонсоры. Уже сейчас к нам обращаются предприниматели, готовые оказать поддержку жителям. Никого не оставим в беде, – отметил Валерий Лимаренко.

​По уточненным данным в Южно-Сахалинске в зоне подтопления оказалось 303 дома, в которых проживает около 1000 человек. В пункте временного размещения сейчас 31 человек.

​– Где-то вода только на территории домовладения, где-то, конечно, и в самих домах. Работа предстоит большая и по оценке ущерба, и по оказанию помощи пострадавшим. Мобилизованы все силы и средства для ликвидации последствий разгула стихии. Направим все усилия на то, чтобы в кратчайшие сроки привести город в порядок, оказать помощь всем пострадавшим. Выплату компенсаций пострадавшим город уже начал, – прокомментировал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

​По словам мэра Анивского района Светланы Швец, в муниципалитете наиболее пострадала южная часть Новотроицкого. Зафиксировано подтопление 12 домовладений. В муниципалитете работает пункт временного размещения на базе ДК в Троицком, но пока никто не обращался по поводу заселения. Продолжается обследование в ряде населенных пунктов, ведется постоянный мониторинг за уровнем воды в реках.

​Как доложил глава Невельского района Алексей Шабельник, в муниципалитете зафиксировано подтопление 22 домохозяйств. Но обследование продолжается. Много обращений на потерянный урожай на приусадебных участках. Временно обесточен водозабор в Горнозаводске. Его подключат, как только сойдет вода. Планируется возобновить работу объекта до конца дня. Сейчас в селе организован подвоз питьевой воды.

​Вместе с тем в регионе продолжается восстановление энергоснабжения, нарушенного в результате автоматического отключения подстанций во время прохождения циклона. Работает 10 бригад «Сахалинэнерго». Восстановить энергоснабжение планируется сегодня вечером.