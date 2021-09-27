Построить мир своей мечты. Выставка графики 1950 – 60-х годов

В областном художественном музее открылась выставка графических работ известных художников, творивших в 50 – 60-е годы прошлого столетия.

В экспозиции около 50 картин. Их авторы не только пережили войну, но и многие сами участвовали в ней. Они показывают нам мир своей мечты, открывают субъективную реальность. Тема многих произведений – состояние покоя и гармонии, радости мирной жизни.

Как отмечают искусствоведы областного художественного музея, триумфом радости мирной жизни в СССР можно считать эскиз к плафону станции московского метро «Комсомольская» Василия Бордиченко (г. Москва). Две мужские фигуры среди множества женских (как напоминание о потерях в Великую Отечественную в основном мужского населения страны) в своем внешнем совершенстве и уверенности сродни олимпийским богам и нимфам на фоне голубого неба, зелени и цветов.

Свои идеалы гармонии мира запечатлел Борис Ермолаев (г. Санкт-Петербург).

Основным выразительным средством в его графике является яркий цвет – красный, желтый, зеленый. Им залиты большие плоскости многих геометрических фигур. Яркие цвета создают плотную среду, а формы, в которые они заключены, – состояние спокойствия. В композициях заложены символические детали эпохи. Например, послевоенные костюмы колхозниц и их орудия труда остались такими же, какими были в ХIХ веке. В «Садовом интерьере» художник изобразил шахматный столик (символ мирных побед СССР после войны) в цветочном саду (универсальный символ мира).

Элий Белютин (г. Москва) изображает «Человека мечтающего». Его герой – нечто неоформленное, растекающееся, неопределенное, как многие человеческие мечты.

«Фантазии» Юрия Титова (г. Москва) – это путь в будущее, к свету. Путь сложный, через препятствия, которые должен преодолеть кто-то положительный.

В стране происходили перемены. Менялись и направления в искусстве. Проявлялись западные тенденции. Новые веяния запечатлены в работах Ильи Каца (г. Москва) «Девушка в сомбреро», «Натюрморт с репродукцией Модильяни».

Постимпрессионистическими открытиями увлеклись Юрий Титов, Андрей Эндер (г. Санкт-Петербург), Олег Кудряшов (г. Москва), Александра Латаш (г. Санкт-Петербург).

Появились работы на производственные темы. В произведении Бориса Ермолаева (г. Санкт-Петербург) «К отцу» женщина с ребенком идет по пашне, несет обед трактористу.

На выставке есть работа и сахалинского художника Вениамина Риделя. В «Ночных окнах» он отразил тему строительства нового города.

Городам Ярославлю и Рязани посвятили свои произведения Николай Шишловский и Вениамин Басов (г. Москва).

Сохранял облик малоизвестных церквей и старинных зданий в городах и деревнях в серии «Русская старина» Иван Варакин (г. Санкт-Петербург).

Представлены в экспозиции и портреты. График Илларион Голицын (г. Москва) показал писателя и собирателя поморских сказаний Бориса Шергина. Анатолий Давыдов (г. Ишимбай, Башкирия) создал «Портрет геолога Д. Санина».

Очень популярным в то время стал анималистический жанр в графике. Один из его выразителей – Вадим Фролов (г. Москва). В 1960-е вышло множество детских книг с его иллюстрациями. Изображения животных трогательны, реалистичны, тщательно проработаны. Таковы, например, «Лосиха с лосенком».

К концу 1960-х любование красотами в искусстве отходит на второй план, а на первый выдвигается тема освоения пространств Сибири, Дальнего Востока, Севера. Триптих Владимира Емельянова (г. Санкт-Петербург) «Воспоминание о Севере» создает романтическое представление о тяжелом труде в сложных климатических условиях.

Выставка графики дополнена двумя скульптурами. Это «Юность» заслуженного художника РСФСР Михаила Алещенко (г. Москва). Голова девушки выполнена из кварцита. И бронзовые «Газель с теленком» Анатолия Посядо (г. Москва).

Художники в 1950 – 60-х годах осветили все стороны человеческой деятельности, все сферы жизни, коснулись ее глубинных процессов. Работы пестрят богатством эмоциональных оттенков, образных решений, цветовыми и пластическими особенностями.

Посмотреть экспозицию можно до конца октября.

Людмила БЕРКОВИЧ.