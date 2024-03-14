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Поступления от приватизации в бюджет в 2024 году должны составить не менее 100 млрд рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов.

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