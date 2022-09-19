Посвящение фотожурналисту. Уникальные снимки Валерия Токарского можно увидеть на выставке

Электронная выставка, посвященная памяти известного сахалинского фотографа Валерия Токарского (4 марта 1945 г. – 19 сентября 2021 г.), теперь в свободном доступе. Вся его творческая жизнь была связана с Дальним Востоком. Он много лет работал в газетах региона – «Советском Сахалине» и «Молодой гвардии».

Немногие знают, что фотоработы В. Н. Токарского – памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске и автомобильно-железнодорожный мост через Амур – запечатлены на 5-тысячной банкноте (модификации 2010 года).

На выставке представлены личные удостоверения фотокорреспондента, книги, в которых опубликованы работы Токарского, его публикации в газетах «Советский Сахалин», «Молодая гвардия», журнале «Словесница искусств» и, конечно, сами фотографии.

Коллекция выполненных им негативов составляет значительную часть собрания фотодокументов Государственного исторического архива Сахалинской области. Экспозиция включает лишь малую часть этого богатства – чуть более 100 снимков, выполненных в основном в 1969 – 1984 гг. Отдельный раздел выставки посвящен воспоминаниям коллег, друзей и родных фотографа.

Екатерина Петренко.

https://giaso.ru/scientific-work/exhibition/tokarsky.html#gallery-1