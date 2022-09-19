Посвящение фотожурналисту. Уникальные снимки Валерия Токарского можно увидеть на выставке

Электронная выставка, посвященная памяти известного сахалинского фотографа Валерия Токарского (4 марта 1945 г. – 19 сентября 2021 г.), теперь в свободном доступе. Вся его творческая жизнь была связана с Дальним Востоком. Он много лет работал в газетах региона – «Советском Сахалине» и «Молодой гвардии».

Валерий Токарский. 2009 г.

Немногие знают, что фотоработы В. Н. Токарского – памятник Н. Н. Муравьеву-Амурскому в Хабаровске и автомобильно-железнодорожный мост через Амур – запечатлены на 5-тысячной банкноте (модификации 2010 года).

На выставке представлены личные удостоверения фотокорреспондента, книги, в которых опубликованы работы Токарского, его публикации в газетах «Советский Сахалин», «Молодая гвардия», журнале «Словесница искусств» и, конечно, сами фотографии.

Начало службы в газете «Советский Сахалин». Первое зада-
ние: хлебозавод № 2 г. Южно-Сахалинск. 18 октября 1973 г.

Коллекция выполненных им негативов составляет значительную часть собрания фотодокументов Государственного исторического архива Сахалинской области. Экспозиция включает лишь малую часть этого богатства – чуть более 100 снимков, выполненных в основном в 1969 – 1984 гг. Отдельный раздел выставки посвящен воспоминаниям коллег, друзей и родных фотографа.

Екатерина Петренко.

https://giaso.ru/scientific-work/exhibition/tokarsky.html#gallery-1

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