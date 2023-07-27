Посылка для бойца. Смирныховские волонтеры организуют сборы и отправку в зону СВО необходимого для нужд воинов

Чего просит душа бойца в кратких перерывах между боестолкновениями? Ответ на этот вопрос хорошо знают в штабе инициативной группы «Помощь бойцам в зоне СВО», действующей в Смирныховском районе.

– Конечно, наши мужчины рады получить весточку из дома. А еще им хочется чего-нибудь вкусненького, сахалинского, – рассказывает Маргарита Любимцева, редактор районной газеты «Новая жизнь» и по совместительству активистка «Молодой гвардии Единой России». – Вот недавно отправили по просьбе ребят сушеную морскую капусту, а чуть раньше – сушеную навагу. Прежде отправляли копченую красную рыбку, сахалинские шоколадные конфеты… Тоскуют по нашей фирменной сахалинской ким-че. На первых порах мы им готовую отправляли, а теперь мужчины обустроились, наладили производство ким-чи на месте. Пекинскую капусту у себя покупают, а с острова заказывают перчик и другие специи.

По словам Маргариты, в инициативной группе сегодня насчитывается никак не меньше 400 человек. Это люди разного возраста. Есть девочки 14-ти лет, которые пишут письма бойцам, поддерживают их морально. Есть пожилые люди, бабушки вяжут носочки. В группе есть и сами бойцы, их родственники, друзья… Каждый помогает чем может. Неформальным лидером можно назвать главу администрации Смирныховского района Ирину Карпукову. Ирина Сергеевна в курсе всех дел, интересуется, как идет сбор и отправка посылок. Неформальный штаб группы – в помещении редакции газеты «Новая жизнь». Есть участники группы, смирныховцы, которые держат прямую связь с бойцами, – например, Виталий Выгорко. А молодо­гвардеец Евгений Ким ездил на Донбасс волонтером и две недели помогал бойцам в госпитале.

– Как все начиналось? С объявлением частичной мобилизации в сентябре 2022-го стало понятно, что мобилизоваться нужно не только военнообязанным, но и всем нам. Сначала добровольные помощники действовали разрозненно, было много разных групп. Сейчас же эта деятельность обретает признаки более серьезной организации, объединяем усилия.

В группе есть люди из других районов области и с материка. Подобные инициативные группы действуют в каждом районе, по всей области и по всей стране. Бойцы из нашего района служат с ребятами из других регионов, в частности, из Приморья. Посылка отправляется им всем.

У волонтеров налажен обмен оперативной информацией, часто в этом плане помогают семьи воинов. В одном случае ребятам понадобился газ для бытовых нужд. Мы отправляем не маленькие бытовые одноразовые баллончики, а пятилитровые, которые можно перезаправлять. Это удобно и недорого: заправка на месте стоит 100 рублей. Здесь уже выручает наш постоянный помощник Александр, он на своей маленькой машинке доставляет по 20 баллонов.

Доставка адресных посылок в зону СВО была бы очень затруднена, не будь регионального проекта «Сопричастность», который в прошлом году был инициирован губернатором Валерием Лимаренко. Именно таким образом наши посылки поступают Александру, который дальше уже доставляет их адресатам. Помогает и Почта России. Доставка надежная: за всю историю ни одна, даже маленькая, посылка не пропала.

Можно сказать, что весь Смирныховский район дружно включился в волонтерскую деятельность. Активно помогают председатель районного собрания Ольга Минутина, районный военкомат. Сложилась одна большая дружная команда.

Кроме того, мы сотрудничаем с ОНФ, с южно-сахалинским фондом «Защитники Отечества», с ростовской «Молнией» (доставка посылок), с фондом «Защитники» в Геленджике. Так вот всем миром и справляемся.

Одна женщина, бывшая сахалинка из села Буюклы, живет теперь во Владивостоке. Она здорово помогла с приобретением оборудования: монокуляры для нужд бойцов оказались подешевле в столице Приморья. Женщина приобрела их, передала на Сахалин, а отсюда уже они были отправлены по нужному адресу.

Владимир СЛАВИН.

P. S.

Контактный телефон инициативной группы 8-924-181-26-35.