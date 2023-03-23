Посылка втемную

В феврале мне пришлось по делам лететь в Москву. В аэропорту Хомутово на регистрации на рейс наблюдаю такую картину.

Подходит к очереди прилично одетый мужчина с пакетом в руках: возьмите, пожалуйста, передачу для родственника. Она небольшая, много места не займет. В Шереметьево вас встретят. Без «спасибо» не останетесь. Выручайте!

Думаю, в прежние времена такую просьбу не пришлось бы повторять дважды. Наверняка нашелся бы пассажир, который согласился бы помочь земляку. Но времена меняются, мы учимся не доверять незнакомым людям, особенно когда вопрос касается общественной безопасности. И это вынужденные реалии сегодняшнего дня.

И вот пассажиры стоят и молчат. С одной стороны, почему бы своему земляку-сахалинцу не помочь? А с другой стороны, неизвестно, что в этой коробке может оказаться. Она ведь запечатана, так просто в нее не заглянешь.

Однако это отнюдь не 100-процентная гарантия того, что, выполняя чью-то просьбу, мы совершаем доброе дело.

Вспоминается одна давняя история, которую я слышал от одной моей знакомой. В начале 90-х годов она летела в Китай, и ее так же попросили взять с собой в самолет небольшую коробку. Причем просил об этом человек, которого она знала лично.

И только уже оказавшись за границей, моя знакомая узнала, что именно везла: это оказалась медвежья желчь. Стоит она баснословно дорого. Но ввозить ее в Китай запрещено в частном порядке. Поэтому из России ее завозят контрабандой. В том числе используя в качестве курьеров ничего не подозревающих соотечественников.

В роли такого перевозчика контрабанды невольно оказалась и моя знакомая. Не иначе как подарком судьбы можно назвать тот факт, что ей удалось беспрепятственно пройти таможенный досмотр. Иначе бы за контрабанду ей пришлось держать ответ в соответствии с китайскими законами. А они весьма суровы — вплоть до смертной казни…

Вот такую историю я вспомнил в аэропорту, услышав от незнакомца просьбу: доставить в Москву небольшую посылочку. Не имею ни малейшего желания утверждать, что мужчина хотел таким образом перевезти что-то запрещенное.

Но если рассуждать с точки зрения общественной безопасности, то не всякая просьба может оказаться безобидной. Встречаются ситуации, которые могут привести к неожиданным последствиям. Поэтому брать от незнакомцев различные вещи в аэропорту запрещено. В случае обнаружения в посылке запрещенных веществ или предметов привлечь к уголовной ответственности могут и того, кто согласился взять посылку с собой в самолет.

Время нынче сложное, приходится быть предельно внимательным, тем более оказавшись в подобной ситуации. Ведь зло многолико, оно способно маскироваться и принимать безобидный вид. Это может быть пакет со сладостями, коробка с игрушками, посылочка с фруктами… Зачем же подвергать риску себя и окружающих, играть с судьбой в такие игры?

Кстати, в аэропорту на просьбу мужчины передать в Москву посылку пассажиры отреагировали однозначно: желающих уважить просьбу незнакомца не нашлось. Вот такая история.

Александр БЕССОНОВ, г. Южно-Сахалинск.