Посылки весом до 10 килограммов для участников СВО с начала мая доставляются бесплатно, соответствующее поручение было дано Минцифры совместно с «Почтой России», сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

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