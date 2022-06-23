Потереть «на удачу» пояс основоположника самбо. В Александровске-Сахалинском открыт памятник легендарному земляку Василию Ощепкову

В сквере у районной библиотеки установили памятник уроженцу города, основателю боевого искусства самбо Василию Ощепкову.

С 2016 года скульптура, созданная петербургским скульптором Артемом Мельниковым, пылилась на складе в Александровске-Са­ха­линском. Чиновники намеревались украсить ею территорию нового спортивного комплекса, который планировалось построить. Но время шло, спортивного комплекса не появлялось, а памятник коротал годы за закрытыми складскими дверями.

В статье «Александровск-Сахалинский проигрывает Лужникам», опубликованной в «Советском Сахалине» 1 марта 2022 года, шла речь о том, что работники центральной библиотечной системы города предложили хотя бы временно установить памятник на своей территории. Негоже скульптуре земляка с мировым именем пребывать в забвении. Тем более что уже в московских Лужниках на аллее Славы установили стелу основоположникам самбо, в числе которых и Василий Ощепков.

Информация для тех, кто еще не знает судьбу этого человека-легенды.

Основоположник русской национальной борьбы самбо Василий Ощепков стал первым русским мастером дзюдо, получившим в 1913 году в Японии черный пояс. Благодаря ему в России появилось два новых вида спорта – дзюдо и самбо.

В 1937 году был арестован и умер в Бутырской тюрьме. После смерти Сталина, как и многие известные личности, был реабилитирован…

Выступивший на открытии памятника директор александровской спортивной школы имени Ощепкова Виктор Кузнецов отметил, что надеется на новую традицию: спортсмены перед соревнованиями будут приходить к скульптуре и «на удачу» тереть пояс основоположника самбо.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.