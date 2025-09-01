Потерявшихся на горе Вайда в Смирныховском районе вывели из леса

Супруги, дочь и внучка из села Первомайск отправились собирать ягоды, предполагая провести в лесу всего несколько часов. Однако оказались в плену лесной чащобы на без малого неделю. Бабушка 15-летней внучки рассказала журналисту «Советского Сахалина», как всё произошло.

Её муж, глава семьи Рабецких, предложил прогуляться в ягодное место на горе Вайда, где он был с товарищем год назад. По планам, это должна была быть короткая прогулка за дикоросами.

Каждый из них собрал по пятилитровому бидончику клоповки, но при спуске с сопки они поняли, что заблудились. Бродили по волокам, где в советское время леспромхоз брал древесину. Собранную ягоду пришлось высыпать – было уже не до клоповки.

Условия были тяжёлыми. Еду Рабецкие на прогулку в лес не захватили. С собой был только один телефон, но мобильной связи не было. Заряд экономили как могли, чтобы хотя бы знать время.

Несмотря на богатый опыт сбора грибов и ягод, даже коренные жители оказались не готовы к коварству местного леса. В попытках найти выход семья ходила кругами, возвращаясь на одни и те же места.

Рабецкие разводили костры, несмотря на плохую погоду, спали на еловых ветках и использовали любую возможность поддержать друг друга.

– Я говорила: «В панику никогда нельзя впадать», – вспоминает Наталья. – Съедали не больше горсточки ягоды в день. Пили воду, не задумываясь о её чистоте. В целом, держались, были силы на это. Мы и ругались, и смеялись, и плакали украдкой. Но виду, что страшно, не подавали, чтобы внучку лишний раз не нервировать. Тяжело ей далось это «путешествие»: много плакала, звала папу. Хотя, когда замечала наши слёзы, брала себя в руки и успокаивала уже нас.

Поиски вели сотрудники МЧС, полиция, лесопожарная станция, РЖД, поисково-спасательный отряд имени В. А. Полякова, центр «Воин», а также добровольцы. «Советский Сахалин» в номере от 29 августа рассказывал, что для обследования местности были использованы беспилотники с тепловизором. Помимо этого, лес обследовали на гусеничном транспортёре-тягаче и болотоходе. В четверг, 28 августа, к поискам подключился вертолёт Ми-8 МЧС.

Заблудившиеся слышали иногда звуки сирен, но определить, откуда они идут, не могли. Наталья говорит, что и Лешего просили отпустить их, и Богу молились.

— Мы вышли в тундру, проползли её и вернулись в лес. Развели костёр и сушились до утра. Уговор мужа вернуться к месту, где был первый костёр, стал решающим, – вспоминает Наталья. – После четырёх часов пути мы услышали выстрел. Начали кричать, и спасатели ответили. Постепенно мы нашли их. Когда увидели людей, заплакали от счастья.

Ещё четыре часа ушло на то, чтобы выбраться из леса с помощью сотрудников МЧС.

После спасения глава семьи пошутил, что в следующий раз будет умнее и возьмёт с собой топор, чтобы оставлять отметки на деревьях. Однако Наталья твёрдо решила больше никогда не заходить в лес.

К счастью, семье повезло не встретить медведя, хотя следы его присутствия попадались на пути.

Сейчас с Рабецкими всё хорошо. Они набираются сил дома, и их жизни и здоровью ничего не угрожает. Непрекращающийся стресс и усталость привели к серьёзному физическому истощению. Больше всех пострадала внучка. Она похудела за это время на 8 килограммов.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

