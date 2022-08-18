Потомки победителей. 180 школьников стали участниками первой смены центра «Авангард» на Сахалине

Лагерь развернулся на части территории учебно-тренировочного центра «Восток». Старшеклассники на протяжении трех недель будут изучать основы военной подготовки, заниматься спортом, посещать музеи. В открытии учебно-патриотического центра принял участие губернатор Валерий Лимаренко.

Глава региона отметил, что центры «Авангард» создаются по всей стране по инициативе президента Владимира Путина. Участниками первой смены в островном регионе стали школьники из 12 районов области, включая север Сахалина и Курилы.

– С самого детства вы закаляете свой дух и тело, интересуетесь героическим прошлым нашей страны. Понимаете, как важно любить свою Родину. Во время этой смены вы узнаете много нового об истории России, Дальнего Востока и Сахалинской области. Это очень важно. Потому что сегодня многие пытаются исказить прошлое. А вы должны понимать, что происходит на самом деле, и противостоять этому. Какую бы профессию вы ни выбрали в будущем, я уверен, что вы станете настоящими гражданами России, – сказал Валерий Лимаренко.

Первая профильная смена «Потомки победителей» посвящена Дню окончания второй мировой войны. В лагере юные патриоты пройдут серьезную подготовку и 3 сентября примут участие в военном параде в Южно-Сахалинске, сообщила пресс-служба регионального правительства.

– У нас сильный преподавательский состав, в который входят военнослужащие. На Сахалине создана прекрасная база для центра «Авангард». Школьники проживают в комфортных комнатах по 2 – 4 человека. Есть все возможности для практических занятий на открытом воздухе. Полоса препятствий вдохновлена популярной военно-спор­тивной игрой «Гонка героев». Модульная конструкция позволяет легко устанавливать и перемещать ее, – рассказал руководитель центра «Авангард» Руслан Ситдиков.

Ребята будут изучать основы строевой и тактической подготовки, первой медицинской помощи, ориентирование на местности, робототехнику и беспилотные летательные аппараты. В программе также посещение музейно-мемориального комплекса «Победа» и исторического парка «Россия – моя история» в Южно-Сахалинске, спортивные соревнования, творческие вечера. В каждой смене предусмотрены выезды в водноспортивный комплекс «Аквасити».

– Занятия по стрелковой подготовке будут проходить на реальном полигоне в воинской части. Ребята научатся стрелять из автомата Калашникова и из другого оружия, которое сегодня использует российская армия. Наши военно­служащие проведут занятия по основам военной подготовки с руководителями центра, педагогическим составом и самими ребятами, – отметил временно исполняющий обязанности командира 68-го армейского корпуса полковник Дмитрий Рожков.

В «Авангарде» будут проводиться не только тематические трехнедельные смены, но и короткие смены и учебные сборы продолжительностью пять дней. По словам министра образования Сахалинской области Анастасии Киктевой, благодаря этому уроки ОБЖ в старших классах станут интереснее.

В круглогодичном режиме военно-патриотический центр заработает с 5 сентября. Планируется, что в этом году участниками «Авангарда» станут 1300 юных сахалинцев и курильчан, а в следующем подготовку пройдут 3300 старшеклассников.

Виталий ШЕВЧЕНКО.