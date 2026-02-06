Потребительская активность на Сахалине менялась неоднородно

По данным февральского доклада «Региональная экономика», в декабре — январе потребительская активность на Дальнем Востоке снизилась в основном за счет непродовольственной розницы, но по-прежнему была высокой.

Схожие тенденции в динамике отдельных отраслей потребительского рынка наблюдались и в Сахалинской области. Представители компаний по торговле товарами для дома и ремонта, а также одеждой и обувью отмечали снижение продаж в декабре — январе в годовом сопоставлении.

Тем не менее, отдельным региональным поставщикам удалось нарастить реализацию непродовольственных товаров в конце 2025 года за счет существенных скидочных предложений, в некоторых случаях — порядка 20%. В услугах повышенный рост потребительской активности обеспечивает вклад пассажирских перевозок и туризма. В частности, некоторые туристические компании отметили повышение спроса на раннее бронирование поездок в страны Юго-Восточной Азии на первый квартал 2026 года.

Одним из источников информации для доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» являются данные мониторинга почти 15 тыс. предприятий, в том числе порядка 200 компаний из Сахалинской области, сообщила пресс-служба отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного Главного управления Банка России.