Потрошителя могил ликвидируют. Охотоведы устроят засаду у кладбища в Холмском районе

На погост, расположенный в черте села Серные источники Холмского района, стал наведываться медведь. Очевидцы зафиксировали на камеру сотового телефона результаты его деятельности: разрытое захоронение, разбитый гроб…

Холмчане сообщают, что обратились по этому поводу в УГДХ и охотоведам, но пока реакции ноль. Похоже, никто работать не хочет…

Журналисту «Советского Сахалина», позвонившему в управление по делам ГО и ЧС сказали, что комментариев без пресс-службы давать не будут, а в пресс-службе этого ведомства сообщили, что впервые слышат об этой медвежьей истории.

Как выяснилось, только в местном лесничестве в курсе произошедшего.

Действительно, 22 мая зверь навел «порядок» на кладбище. И этот медведь уже представляет опасность для населения. На месте побывали охотоведы. Принято решение об отстреле зверя. При этом в лесничестве подчеркнули, что для медведя особого труда не составило раскопать могилу, потому что она неглубокая. Крышка гроба располагалась буквально в полуметре от поверхности земли. К слову, это захоронение датировано февралем 2020 года.

Кстати, подобный случай уже был в 2016 году. Тогда тоже медведь повадился ходить на кладбище, и его внимание привлекали неглубокие захоронения.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.