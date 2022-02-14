Потрясающие баллы. Островная область расположена в сейсмоопасной зоне, и это учитывается при строительстве домов

С начала года на островах регистрируются подземные толчки разной силы. Вот свежие данные – в ночь с 9 на 10 февраля жители Южно-Сахалинска и Холмска ощутили подземные толчки. Эпицентр располагался в 11-ти километрах к северо-востоку от села Ясноморское (Невельский район), на глубине 5 километров. Магнитуда составила 3,7.

Ранее колебания земной коры ощутили жители нескольких других районов на юге острова. В каждом случае специалисты обследуют здания и различные объекты. Данных о заметных разрушениях нет.

Достаточно ли надежные у нас в регионе жилые дома, какую сейсмическую нагрузку они способны выдержать? Вопрос, волнующий многих.

Вот какую информацию по Южно-Сахалинску предоставили в мэрии города. Большую долю жилья составляют дома, построенные в советский период. То, что возводилось до 1982-го года, соответствует строительным нормам и правилам (СНиП) II-А.12-62 «Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования», введенным в действие в 1963 и в 1970 годах. В то время строительство многоквартирных домов велось в соответствии с картой сейсмического районирования, учитывалась сейсмичность в 7 баллов.

С 1 января 1982 года вступили в силу новые СНиП (II-7-81), по которым нормативная сейсмика для объектов, возводимых в Южно-Сахалинске, увеличилась до 8 – 9 баллов.

Современное строительство находится под контролем государственной инспекции строительного надзора Сахалинской области.

– Все объекты строятся в соответствии с проектной документацией, каждый проект предварительно проходит обязательную экспертизу, – сообщили в управлении стройнадзора названной госинспекции. – Его изучают по разным параметрам, в том числе и по сейсмостойкости. Действует обязательная для всех застройщиков планка: здание должно выдерживать землетрясение в 8 – 9 баллов.

Современные технологии позволяют достигать такого показателя, например, при монолитном домостроении или с использованием монолитного каркаса дома с последующим стеновым заполнением. Используется бетон соответствующих марок, другие материалы. В дальнейшем на разных этапах строительства проводится экспертиза.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

К слову

Ранее «Советский Сахалин» рассказал о некоторых методиках, позволяющих точнее предсказывать землетрясение. В частности, в областном центре специалисты систематически берут пробы воды из артезианской скважины. По появлению в ней радона и можно судить об изменениях, происходящих в земной коре.

На Сахалине действует региональный филиал российского экспертного совета по прогнозу землетрясений, оценке сейсмической опасности и риска. На сайте этой структуры http://sakh-res.imgg.ru/realseis.htm есть возможность видеть оперативную сейсмическую обстановку. Здесь отражаются данные о сейсмособытиях за последний месяц, последнюю неделю и о тех, что произошли недавно. Указываются координаты эпицентра, глубина, магнитуда.