Потрясенный поселок. 20 ноября десять человек погибли в рухнувшем подъезде пятиэтажки в центре Тымовского

Примерно в 13.00 прошлого воскресенья окрестности дома ¹ 6а по Библиотечной улице вздрогнули от громкого хлопка: в считанные секунды сложился подъезд здания. Сейчас следственные группы работают на месте обрушения. Заключения о причинах пока нет, в качестве одной из версий катастрофы называют неправильное хранение баллонов с бытовым газом. Текущая неделя для Тымовского обернулась чередой прощаний с жертвами трагедии.

Обрушенные жизни

В обед 23 ноября возле снесенного подъезда дома стояли гробы с телами пожилой семейной пары. По словам соседей, незадолго до гибели супруг перенес инсульт и потихоньку преодолевал его последствия. Семья собиралась уезжать из района, но передумала. Или решила отложить прощание с родным поселком. В обед 20 ноября супруги зашли на кухню, а через три дня Тымовское навеки простилось с ними…

Очевидцы обрушения рассказывают: одним из первых к груде шлакоблоков, когда-то бывших подъездом, бросился глава другой семьи. В момент хлопка он вместе с ребенком находился в уцелевшей комнате квартиры злосчастного подъезда. Жена с другим ребенком осталась в обрушившейся кухне…

В фойе местного Дома культуры — стол с игрушками, искусственными цветами, свечами, иконами и портретами семьи. На фото папа и мама обнимают белобрысых сына и дочку. Глава семьи работал водителем предприятия, управляющего местным жилым фондом. Дочь за несколько недель до гибели приходила в Дом культуры на один из детских праздников…

Действовали быстро

Первыми к месту взрыва росились жильцы соседних подъездов, мужчины принялись разбирать завалы голыми руками.

Тымовчане признают: власть отреагировала на трагедию оперативно. В течение нескольких минут у развалин подъезда развернулись два пожарных расчета. А затем на место стали прибывать огнеборцы, у которых этот день был выходным. Подъехали медики, полиция принялась вежливо отводить от дома собравшихся людей, чтобы дать дорогу технике и спасателям. Пожарный Сергей Спиваков (коллеги характеризуют его как бесстрашного человека), пытаясь как можно скорее пробиться к умирающим под развалинами, сам получил травму стальной арматурой. Но, не обратив внимания на это, какое-то время продолжал разбирать завалы…

В Доме культуры тут же развернули пункт первой помощи. Директор учреждения Наталья Юрченко показала мне помещение: в свободном зале и сейчас стоят раскладушки, приготовлен запас питьевой воды и продуктов. Тымовчанам эта поддержка не понадобилась, жителей подъезда приютили родственники. Тем не менее следует отметить высокую готовность местной власти к таким мероприятиям.

Сейчас в ДК Тымовского сельчане несут теплые вещи и обувь для соседей, лишившихся самого необходимого. Собранного хватает с избытком, поэтому часть пожертвованного имущества раздадут нуждающимся сахалинцам.

Что ждет

Председатель регионального правительства Алексей Белик на совещании доложил: семь семей из числа пострадавших уже получили ключи от новых квартир. Еще двум семьям жилье предоставят к 1 декабря.

Обустроиться на новом месте тымовчанам поможет региональный бюджет — губернатор Валерий Лимаренко распорядился выплатить двум десяткам пострадавших семей по 500 тысяч рублей. Семьи погибших жильцов дома получат по миллиону. Местный бюджет поддержал земляков деньгами в день трагедии.

В подъездах каждого тымовского многоквартирного дома размещены объявления управляющей компании. Жилищники просят жильцов помнить о диверсионной опасности во время спецоперации и не хранить в квартирах бытовой газ. Все разговоры в поселке сейчас сводятся к обсуждению произошедшего с домом по ул. Библиотечной. Жителей волнуют причины трагедии и будущее поврежденного здания. И, само собой, будущее всего жилого фонда Тымовского.

Николай ШЕЛЕПОВ, наш специальный корреспондент. Южно-Сахалинск – Тымовское — Южно-Сахалинск.