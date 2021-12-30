Поумерьте любопытство. Сначала изучите правила обращения с пиротехническими изделиями

С пиротехникой народ у нас дружит. Чуть какой-нибудь праздник, так на острове то петарды взрываются, а то фейерверки огненными цветами в небе распускаются. Красиво, ничего не скажешь. Но прежде чем Новому году салютовать, необходимо подумать о мерах предосторожности.

Наиболее безопасные пиротехнические изделия — бенгальские огни. Искры от них деликатные, ожогов не оставляют. Погорят, погорят огни да и погаснут. Окунул их в стакан с водой да и забыл.

Единственное, что плохо, это то, что при сгорании бенгальские огни выделяют вредные окиси. Поэтому не забудьте после праздничной иллюминации проветрить помещение.

Принято считать, что хлопушки безопасны. На Новый год из них разрешают бабахнуть даже малым детям. В любом случае, не забывайте лишний раз объяснить ребенку, чтобы он вел себя осторожно, не направлял хлопушку кому-нибудь в лицо или не разряжал ее вблизи открытого огня, например, новогодней свечи. Конфетти может воспламениться и устроить маленький пожар.

Ухо востро следует держать с фейерверками. Прежде всего необходимо выбрать ровную площадку не менее чем в 50 метрах от жилых домов, без линий электропередачи, деревьев и прочих излишеств. Запускать фейерверки в ветреную погоду запрещено, имейте в виду! Так что если на Новый год будет слишком ветрено, лучше отложите фейерверк до Рождества. Тоже ведь праздник, почему бы и не отметить?

Перед тем, как поджечь фитиль, прочитате инструкцию. В смысле, изучите, где у фейерверка верх, а где низ и в какую именно сторону будут вылетать из корпуса горящие элементы.

Повышенного внимания требуют такие пиротехнические изделия, как ракеты. Они способны взлететь на высоту до 100 метров и там взорваться, рассыпав вокруг целое облако разноцветных искр. Красивое зрелище! Только имейте в виду: у некоторых ракет довольно тяжелая рейка-стабилизатор. Если такая штуковина сверху на голову упадет, никакая шапка не поможет. Поэтому запускайте ракеты подальше от людей и домов. И лучше не стойте на месте, после старта отойдите в сторону. Так, знаете ли, спокойней.

Еще один вид пиротехнических забав — петарды — хотя и не летают, но при неправильном обращении тоже могут натворить всяких бед. Использовать петарды можно лишь на открытом воздухе, бросать их в банки, ведра или кастрюли, а уж тем более в людей и животных категорически запрещено!

А главное, нельзя разрешать запускать петарды детям. Пусть они подрастут, пройдут полный курс ОБЖ, вот тогда петардами и балуются. В разумных, конечно, пределах.

Некоторые любят от нечего делать пробовать разбирать петарды. Исключительно из любопытства. Интересно же, что там внутри? А вот этого делать как раз и не надо. Вы же не хотите, чтобы потом вам врач объяснял, что петарда, по сути, та же граната Ф1, разве что послабей и без поражающих элементов. Но если петарда бабахнет в руках, то мало, точно, не покажется.

Так что нечего лезть в петарду, не игрушка. Поджег ее, бросил метров за 5 от себя — и жди, когда она взорвется. Если петарда по какой-то причине не сработала, не пытайтесь проверить ее на исправность или поджечь фитиль еще раз. Были случаи, и не раз, когда петарда взрывалась прямо в руках, серьезно травмируя тех, кто пренебрег элементарными правилами безопасности.

Да, и самое главное: постарайтесь обращаться с хлопушками, петардами, фейерверками осторожно. И никогда не курите вблизи пиротехнических средств. А то ведь знаете, как иногда бывает? Задумается иной чудак о смысле жизни, на бенгальский огонь глядя, да и затушит окурок о не то, что надо. Например, о фейерверк. Да как-то так неудачно…

Словом, не стоит рисковать своим здоровьем. Это совершенно ни к чему. Здоровье вам в новом году еще как пригодится!

Игорь КАЛИНИН.