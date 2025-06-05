Поврежденную пожаром крышу многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском готовят к ремонту

В Александровске-Сахалинском специалисты готовятся начать демонтаж поврежденной огнем кровли 48-квартирного жилого дома. Сейчас органы дознания на месте происшествия ведут проверку, чтобы определить причины пожара.

Общая площадь возгорания составила около 800 квадратных метров – огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на крышу. Из здания эвакуировали 35 человек.

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик поставил перед сотрудниками фонда капитального ремонта и подрядной организации задачу – оперативно разобрать поврежденные огнем участки.

– Надо накрыть здание специальным материалом на случай дождей. Это даст возможность избежать дальнейших протечек, повреждения квартир и имущества людей. И одновременно следует непрерывно вести просушку помещений с помощью тепловых пушек и другого оборудования, доставленного из Южно-Сахалинска. В Александровске-Сахалинском лето только наступает, и такими мерами мы можем обеспечить приемлемую температуру в жилом доме после пожара, – сказал Алексей Белик.

Семьи, проживающие в пострадавших квартирах, уже получили материальную помощь от правительства области.