Повторные пробы воды в Южно-Сахалинске показали соответсвие всем нормативам

Исследование специалисты управления Роспотребнадзора по Сахалинской области провели после завершения промывки инженерных сетей.

Внеплановая проверка Роспотребнадзором сетей «РВК-Сахалин» была организована 26 января после большого числа жалоб горожан на качество воды. Согласно результатам проб, было выявлено ее несоответствие гигиеническим нормативам по химическим показателям и по показателям запаха.

— После промывки сетей мы взяли образцы воды по ходу технологического процесса, начиная от водозабора и заканчивая потребителями, то есть в квартирах горожан. Превышения ни химических нормативов, ни органолептики (запаха) не установлено. Вода подается гарантированного качества, — отметила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ирина Чаленко.

Как добавляют в Роспотребнадзоре, воду для бытовых нужд стоит использовать жителям тех домов, где завершена промывка инженерных сетей. По некоторым адресам работы еще ведутся.

В пятницу во второй половине дня и ночью в субботу специалисты «РВК-Сахалин» провели промывку магистральных труб, по которым осуществляется водоснабжение большей части областного центра. По состоянию на утро 28 января эти мероприятия затронули порядка 36 км сетей. Сегодня продолжается промывка сетей в Дальнем.

Отметим, для жителей города организован подвоз чистой воды. Привлечен транспорт «РВК-Сахалин», а также машины из Корсакова, Анивы. Актуальный график подвоза воды на 28 января размещен на официальном сайте администрации города: https://yuzhno-sakh.ru/dirs/70/27009.

По вопросам качества воды в Южно-Сахалинске организована горячая линия по телефону: 8 (4242) 497925. Также оставить обращение можно на единый номер вызова экстренных служб 112. Телефоны работают круглосуточно.