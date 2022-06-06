Повышение процента. Аграрный сектор области получит дополнительную помощь из бюджета

Материальная поддержка сахалинских производителей сельхозпродуктов выросла до суммы свыше 218 млн рублей.

Как сообщили в правительстве региона, в связи с введением санкций в условия предоставления субсидий и размеры ставок на поддержку и развитие сельского хозяйства внесли соответствующие изменения.

Из-за роста стоимости минеральных удобрений увеличился размер возмещения расходов на их покупку за счет средств областного бюджета – с 30 до 50 процентов, исходя из действующих цен. Кроме того, сахалинские аграрии, которые приобрели удобрения, а также травы кормовых культур, высокопродуктивные семена картофеля в текущем году, смогут возместить расходы за счет субсидии из областного бюджета до момента посева, а после завершения посевной кампании получить окончательный расчет.

Коснулись изменения и островных животноводов. Для них увеличены ставки субсидии на содержание коров и быков-производителей мясного направления, а также в два раза вырос размер возмещения на реализацию мясного чистопородного и помесного молодняка (в возрасте 2 лет) с живой массой не менее 450 кг.

В целом на эти цели из областного бюджета выделят 218,7 миллиона рублей.

На Сахалине и Курилах действует целый пакет мер государственной поддержки агропромышленного комплекса по более чем 40 направлениям. Они разработаны в рамках политики импортозамещения и наполняются все новыми мероприятиями, чтобы создать условия стабильного снабжения жителей островов собственными продуктами. Этот вопрос находится на особом контроле главы области.

Статистика говорит, что наша область сохраняет лидирующую позицию среди дальневосточных регионов по самообеспеченности овощами. Основной объем производства местных агропредприятий и фермеров составляют прежде всего помидоры и огурцы. На сегодняшний день область обеспечивает ими себя на 65 %. Практически полностью регион закрывает потребность собственными картофелем и яйцом, на две трети – молоком и молочными продуктами, всеми видами мяса – на 22 процента.

Эдуард САМОЙЛОВ.

Справка

Почти 100 % составляет обеспеченность области собственными картофелем и куриным яйцом, 65 % – собственными помидорами и огурцами, 22% – всеми видами мяса.