Повышение утильсбора повлияло на спрос на авто под заказ на Сахалине

По данным декабрьского доклада «Региональная экономика», в октябре — ноябре на Дальнем Востоке значительно вырос импорт автомобилей, преимущественно — под заказ для личного пользования. Это было связано с повышением утилизационного сбора с 1 декабря.

По данным сахалинской таможни, в целом с начала 2025 года в Сахалинской области оформлено свыше 4,5 тыс. автомобилей. Наибольшее количество регистраций транспортных средств для личного пользования пришлось на октябрь 2025 года — более 600 единиц.

— Островитяне торопились купить машины, прежде чем вырастут цены. В последние месяцы спрос на них был устойчиво высоким. При этом во второй половине ноября отмечалось некоторое охлаждение потребительской активности: покупатели боялись не успеть доставить автомобили и пройти таможенный контроль до начала декабря, — прокомментировал управляющий отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

Также о росте спроса на автомобили под заказ в связи с ожидаемым повышением утильсбора сообщали маркетплейсы. На этих площадках имеются специальные индикаторы, которые указывали на увеличение числа авто, находящихся в пути, более чем на четверть.

Одним из источников информации для доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ» являются данные мониторинга почти 15 тыс. предприятий, в том числе порядка 200 компаний из Сахалинской области, сообщила пресс-служба отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного Главного управления Банка России.