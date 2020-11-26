Пояс как символ и оберег. Этому интереснейшему элементу народного костюма посвящена выставка в областном краеведческом музее

«Этнографический Эрмитаж» – так зарубежные коллеги называют Российский этнографический музей (г. Санкт-Петербург). Там хранится более 500 тыс. этнографических предметов XVIII – XX вв. Они характеризуют быт и культуру свыше 150 народов и народностей России. Гордостью музея по праву считается собрание костюмов народов России. Один из интереснейших элементов народного костюма – пояс. Ему посвящена выставка в областном краеведческом музее.

В традиционном костюме народов России пояс выполнял сразу несколько функций: практическую, апотропейную (защитную), символическую, магическую, этическую, знаковую, эстетическую.

Тканый пояс, который имел вид полосы, ленты, символизировал дорогу, в первую очередь – жизненный путь. У большинства народов Восточной Европы неотъемлемой частью костюма был пояс, выполнявший как чисто утилитарные функции, так и имевший важное символическое значение, игравший роль основной внутренней границы. Завязанный вокруг тела человека пояс представлял собой замкнутый круг, который, согласно народным поверьям, преграждал путь нечистой силе, защищал от дурного глаза и болезней.

Пояс исполнял также роль своеобразного семиотического знака, который маркировал человека в социальном окружении. Пояса различались в зависимости от пола и возраста. Как и весь комплекс одежды в целом, пояс и способ его ношения передавали информацию о его носителе.

Неоднозначна была роль пояса в мужской и женской одежде. В мужском костюме центром, связывавшем верхнюю и нижнюю часть тела, был кожаный, металлический или тканый пояс, где концентрировались те качества мужчины, которые нуждались в наибольшей защите. Эта зона являлась сакральной, она могла испытывать и негативное воздействие, чем, возможно, объясняется присутствие подвесок-амулетов, прикреплявшихся к поясу.

Функция концентрации силы при больших физических нагрузках, сопровождавших традиционно мужские работы, была заложена в конструктивных особенностях кожаных поясов, защищавших мышцы живота и спины, позволяя перераспределить нагрузку. Поясной набор в качестве важной принадлежности костюма мужчины-воина был также наделен рядом функций, в том числе апотропейной (защитной), поскольку считалось, что образованный поясом круг на теле воина обладал силой оберега.

Наряду с практической и защитной функциями поясной комплект обладал эстетикой, которая проявлялась в декорировании пояса различными элементами, выполненными в едином стиле.

В отличие от мужчин женщины обычно носили тканые или плетеные пояса из шерсти, льна, конопли, хлопка или шелка. В женском костюме пояс был не столько показателем социального статуса, сколько внутренней символической границей костюма, к которой тяготел целый ряд украшений: набедренники, поясные подвески и пр.

Особую значимость имели пояса в свадебном обряде. По древней традиции, они должны были быть красными, поскольку этот цвет символизировал особое состояние, в котором находились во время свадьбы жених и невеста, он охранял молодых от злых сил и дурного глаза. Пояс присутствовал и в похоронном обряде: в этом случае его роль заключалась в установлении символической связи между миром людей и загробным миром.

Пояс использовался также в гаданиях, любовной магии. Процесс подпоясывания часто упоминается в заговорах от болезней и испуга. В народных представлениях отсутствие пояса свойственно колдунам, колдуньям и русалкам.

Кожаный пояс выступал и в качестве маркера профессиональной принадлежности (коновал, пастух в славянских культурах, член цеха профессиональных мастеров — на Востоке), тканые пояса были универсальным предметом одежды (полотенце, коврик для молитвы, скатерть, сумка, головной убор в Средней Азии).

На выставке представлены образцы поясов народов Поволжья, Приуралья, Сибири, Кавказа, Крыма, а также Средней Азии и Казахстана, славян Восточной и Западной Европы. Они демонстрируют этническое разнообразие, мастерство исполнителей и являются подлинным источником вдохновения для современных дизайнеров.

Людмила БЕРКОВИЧ.