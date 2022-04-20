Появится ли в Макарове «Аллея первых свиданий» в Макарове и сквер Тоехара в Южно-Сахалинске?

В областном центре прошла пресс-конференция, тема которой — начало всероссийского голосования по выбору объектов для благоустройства в 2023 году.

Наталия Куприна, министр ЖКХ области, рассказала, что в нашем регионе в голосовании участвуют жители всех 18 муниципальных образований. Населению предложено на выбор 39 проектов благоустройства общественных пространств, из них можно выбрать 23 варианта.

В этом году появились проекты с романтическими названиями. Например, в Макарове — «Аллея первых свиданий», а также «Айнская деревня» и «Рыбацкая деревня». Южно-сахалинцам предлагается выбрать между проектами сквера Тоёхара и общественного пространства в северо-западной части пересечения пр. Мира и ул. Пуркаева. В обоих случаях предпопагается оформление пешеходных дорожек, ландшафтного дизайна и зон отдыха. Как подчеркнула министр, очень важно, что при создании муниципалитетами концепции проекта учитывается мнение местных жителей. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы в следующем году.

— Основная задача подобной инициативы создать комфортные условия для проживания людей — красивые общественные пространства, сделать их точками притяжения, чтобы они собирали население различного возраста и различных интересов, — отметила Наталия Куприна.

— Нам важен каждый голос.

И призвала островитян принять активное участие в этой процедуре. Проголосовать можно на сайте . В голосовании могут принять участие все граждане, достигшие 14 лет.

В этом году на наших островах будет благоустроено 23 общественных пространства. С этой целью из областного и федерального бюджетов выделено 470 млн рублей. В областном центре, к примеру, уже ведутся работы в сквере «Авиаторов».

Даниил Панкстьянов.