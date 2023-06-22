«Пою для вас с душой»

Исмаил Юлдашев родом из солнечного Ташкента. Главным делом его жизни стала пограничная служба. Она и определила ту географическую точку, где он оказался востребованным. Так в его жизни появился Сахалин.
Исмаилу здесь понравилось и служить, и заниматься творчеством. Он стал руководителем вокально-инструментальной группы «Пограничный остров», для которой написал цикл песен: «На границе весна идет», «Последний бой», «Пограничный наряд», «Пограничный морской пес»…
Островная тематика представлена в его творчестве и такими композициями, как «Сахалинская осень», «Южно-Сахалинск», «Гимн джиперов», «От Сахалина до Москвы», «Остров людей».
Исмаил Юлдашев – автор текстов, музыки, аранжировки своих композиций. Он исполняет их под аккомпанемент гитары или укулеле. Эта миниатюрная четырехструнная гавайская гитара звучит в его руках по-особенному. В социальных сетях Исмаил, посвятивший пограничной службе 28 лет, сейчас позиционирует себя в качестве сонграйтера-укубарда, то есть поэта-песенника, исполняющего свои произведения на укулеле. Кстати, он готов научить приемам игры на этом инструменте всех, кто того пожелает.
Юлдашев – человек позитивный, общительный, с чувством юмора. КВН – одна из его любимых телевизионных передач. А еще Исмаил поет частушки. В социальных сетях у него более двух тысяч друзей. Он увлечен спортом и путешествиями, дорожит своей семьей, с супругой Юлией воспитал троих сыновей.
Юлдашев любит классическую музыку и не только. Слушает «Битлз», «Аэросмит», Джона Бон Джови и Виктора Цоя.
Сегодня в нашем проекте мы представляем песню «Остров людей» этого автора. Остальные его композиции можно найти и послушать в социальных сетях.
Людмила СТЕПАНЕЦ.
Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
28 октября 2022 – «К моей жизни швартуется остров»
4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России
18 ноября 2022 – Проект в проекте
25 ноября 2022 – Первая ласточка «Полевой почты»
2 декабря 2022 – Вторые Сочи – Сахалин
9 декабря 2022 – «Любить тебя не трудно…»
16 декабря 2022 – «Охотское море, Татарский пролив…»
23 декабря 2022 – «На всю страну такой один – Сахалин»
30 декабря 2022 – «Оставляю сердце маяком в долине»
13 января 2023 – Подарок взрослым и детям
21 января 2023 – «Морская песенка» трех авторов
27 января 2023 – Шагнем за рамки
3 февраля 2023 – Ее сахалинское небо
10 февраля 2023 – Что надежнее, чем якоря?
18 февраля 2023 – Как вишенка на торте
24 февраля 2023 – Прилетай с Большой земли!
3 марта 2023 – Держат детства якоря
10 марта 2023 – Притяжение далекой земли
17 марта 2023 – Шлягер «в десятку»
24 марта 2023 – С музыкой по жизни
1 апреля 2023 – «Между двух морей остров моих друзей»
7 апреля 2023 – За низкими облаками солнце
14 апреля 2023 – Дуэт «Две сестры»
21 апреля 2023 – Ода Сахалину
28 апреля 2023 – «Меж водой и звездами»
4 мая 2023 – Городок на краю морских дорог
11 мая 2023 – «Нам светит любовь, как маяк»
18 мая 2023 – Уезжая, возвращайтесь!
26 мая 2023 – Жемчужина Татарского пролива
1 июня 2023 – Учкудук – Москва – Сахалин
8 июня 2023 – Сюда стоило вернуться
15 июня 2023 – Душа просила лирики