«Пою для вас с душой»

Исмаил Юлдашев родом из солнечного Ташкента. Главным делом его жизни стала пограничная служба. Она и определила ту географическую точку, где он оказался востребованным. Так в его жизни появился Сахалин.

Исмаилу здесь понравилось и служить, и заниматься творчеством. Он стал руководителем вокально-инструментальной группы «Пограничный остров», для которой написал цикл песен: «На границе весна идет», «Последний бой», «Пограничный наряд», «Пограничный морской пес»…

Островная тематика представлена в его творчестве и такими композициями, как «Сахалинская осень», «Южно-Сахалинск», «Гимн джиперов», «От Сахалина до Москвы», «Остров людей».

Исмаил Юлдашев – автор текстов, музыки, аранжировки своих композиций. Он исполняет их под аккомпанемент гитары или укулеле. Эта миниатюрная четырехструнная гавайская гитара звучит в его руках по-особенному. В социальных сетях Исмаил, посвятивший пограничной службе 28 лет, сейчас позиционирует себя в качестве сонграйтера-укубарда, то есть поэта-песенника, исполняющего свои произведения на укулеле. Кстати, он готов научить приемам игры на этом инструменте всех, кто того пожелает.

Юлдашев – человек позитивный, общительный, с чувством юмора. КВН – одна из его любимых телевизионных передач. А еще Исмаил поет частушки. В социальных сетях у него более двух тысяч друзей. Он увлечен спортом и путешествиями, дорожит своей семьей, с супругой Юлией воспитал троих сыновей.

Юлдашев любит классическую музыку и не только. Слушает «Битлз», «Аэро­смит», Джона Бон Джови и Виктора Цоя.

Сегодня в нашем проекте мы представляем песню «Остров людей» этого автора. Остальные его композиции можно найти и послушать в социальных сетях.

Людмила СТЕПАНЕЦ.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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