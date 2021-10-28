«Пою о том, чем дорожу»

«Дорогая редакция! Родился я в Южно-Сахалинске в 1965 году, – написал нам полковник милиции Василий Чуйдан. – Детство мое прошло на улице Милицейской.

Это, вероятно, отчасти пред­определило выбор профессии. 34 года прошло в службе Отечеству в органах внутренних дел – от рядового до полковника. Люблю свое призвание и наш замечательный остров. Наверное, поэтому песни, которые мне доводилось исполнять, посвящены в основном родному краю и работе настоящих мужчин. Или тому и другому вместе.

В 1999 году в качестве пробы пера самиздатовским способом написал маленькую книжку стихов «Чем дорожу», которая разошлась по друзьям. О чем она? О том, что дорого мне лично, без чего лично я не смог бы жить и дышать, о том, во что лично я верю. О своей детской ностальгии, о малой родине и большом Отечестве, о своем понимании счастья и смысла земной жизни, о родителях, которых очень люблю, о профессии, которую выбрал на всю жизнь. Одним словом, о том, чем дорожу. Часть стихов впоследствии стала текстами для песен, музыку к которым написали замечательные сахалинские авторы Владислав Золотухин, Герман Бочкар¸в, Юрий Мусаленко».

Нашим читателям будет нелишне узнать, что Василий Чуйдан – выпускник Академии управления МВД России. Его личный вклад в борьбу с преступностью на Сахалине отмечен президентом и правительством России. В 2011 году приказом министра внутренних дел РФ сахалинца наградили именным пистолетом Макарова.

Полковник Василий Чуйдан – автор ряда трудов и работ по правоохранительной тематике и очерков о сахалинской милиции. Победитель и активный участник областных конкурсов патриотической песни среди сотрудников силовых структур «Верим в тебя, Россия!», лауреат областных фестивалей «Холмский перевал», «Песня – Сахалину» и участник всероссийских – «Щит и Лира», «Милосердие белых ночей».

Василий Владими­­рович за­пи­сал и выпустил три компакт-диска. Одну из песен («Сахалинец»), сочиненную в соавторстве с Германом Бочкар¸вым, представляем вашему вниманию.

Людмила НИКОЛАЕВА.

P. S. Радостно, что новый проект «Советского Сахалина» нравится нашим читателям и вызывает живую ответную реакцию. Редакция получает письма, тексты песен, видеоролики и ссылки на них не только из районов области, но и из разных городов России. А это залог того, что проект «Воспетые острова» будет долгосрочным.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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