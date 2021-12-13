Поющие сердца. Ансамблю песни «Калинушка» южно-сахалинского центра народной культуры «Радуга» – 25!

В праздничный день на родной сцене этот коллектив открыл концерт знаковой песней «Калина» – первой в творческой судьбе ансамбля, определившей его название. С тех пор она в репертуаре «Калинушки» и по-особому любима как исполнителями, так и их бессменным художественным руководителем, баянистом Тимофеем Волковым.

Вот уже четверть века ансамбль бережно сохраняет русские народные традиции, воспевая красоту родного края, доброту, любовь и дружбу, непреходящие духовные ценности. Здесь любят и задорные частушки братьев Заволокиных, и старинные казачьи песни-баллады, и лирические напевы.

Особый колорит хоровому звучанию придают балалайка виртуоза Владимира Иванова и оригинальная аранжировка произведений баянистом Тимофеем Волковым. Поет здесь и Татьяна Пискунова, в 1970-е покорившая своим голосом Яна Френкеля и прославившая нашу область на всю страну исполнением «Сахалинской метелицы» на слова Ивана Белоусова и музыку Владимира Наумова.

Секрет долголетия «Калинушки» прост. Здесь все как одна большая семья, в которой сложились теплые, доверительные отношения, творческая атмосфера. Потому и еженедельные репетиции, и концерты в течение четверти века не утомляют, а бодрят исполнительниц. По ярким, красочным, завораживающим выступлениям этот народный коллектив знают не только в Южно-Сахалинске, но и во многих городах и селах региона. Так и повелось: слушатели дарят «Калинушке» свою любовь через аплодисменты, а она им – через песни, покоряя залы вокальным мастерством.

В том, что оно на высоте, убедились зрители, пришедшие поздравить любимых артистов. Им они устраивали овации с возгласами «Браво!». В сценарий праздничного концерта органично вписались русские народные песни, инструментальная композиция на темы «Волга-реченька» и «Заиграй, моя волынка» и номера-поздравления от хореографического народного ансамбля «Экзотика» (ЦНК «Радуга»).

Приехали к виновникам торжества со своим музыкальным подарком вокалистки из ансамбля «Рябинушка» Дома культуры «Родник» (с. Березняки). Сюрприз юбилярам приготовили «суровые моряки Тихоокеанского флота» – так Тимофей Волков представил мужской вокальный ансамбль из «Радуги». (Эти два коллектива тоже его).

И когда на сцене все три ансамбля объединили свои усилия да еще подпел зал, получилось мощное и красивое хоровое пение.

За многолетний добросовестный труд отмечены и юбиляры, и их руководитель – почетными грамотами, благодарственными письмами и подарками областной и городской думы, администрации Южно-Сахалинска, совета ветеранов Долинского района. Прозвучало немало поздравлений у открытого микрофона.

Как отметила директор ЦНК «Радуга» Светлана Садовая, без этого замечательного народного коллектива не проходит ни одно крупное мероприятие, ни один фестиваль. С весны и до поздней осени ансамбль выступает в парке культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. «Калинушка» поет и будет петь для земляков с любовью и вдохновением!

Людмила Степанец.