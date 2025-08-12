«Поющий музей» приглашает на концерт талантливых сахалинцев

Свое авторское творчество представят участники группы «Экарма»: Виталий Васильев, Алексей Кофман, Игорь Николаев и Иван Балов.

Сахалинская поэтесса и певица Виктория Крылова прочитает стихи и исполнит песни собственного сочинения.

Кирилл Усманов и Алексей Осипов исполнят фолк-музыку в рамках дуэта «Воронья стража».

Традиционно вести концертную программу «Поющего музея» будет солистка областной филармонии, телеведущая, «Мисс Романсиада Дальний Восток» Ярославна Калашникова.

Итак, концерт в четверг, 14 августа, в Южно-Сахалинске на площадке краеведческого музея в 19-00.