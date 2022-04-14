Поющий поэт

Композиция «Остров сокровищ», которую мы представляем сегодня, – авторская работа южносахалинки Лидии Кисенковой. В начале 2000-х в сфере культуры региона был объявлен конкурс на создание гимна Сахалинской области. Среди островитян нашлось немало желающих попробовать свои творческие силы в этом сложном жанре музыкального искусства.

У Лидии Кисенковой, работавшей в Чехов-центре, к тому времени был дебютный опыт написания текста песни «Мой Сахалин» на музыку руководителя ансамбля «Джаз Тайм» Владимира Киндинова. Это он в 1999 году предложил ей поучаствовать в областном фестивале «Песни Сахалину». Их совместную работу жюри тогда отметило дипломом, правда, не победным.

Это немного огорчило авторов, но не лишило их творческого настроя. К очередному фестивалю Лидия Кисенкова написала текст и музыку к песне «Остров сокровищ» и представила ее как свой вариант гимна области. В целом композиция, решенная в ритме вальса, жюри понравилась. Но жанр гимна требовал иной, торжественно-парадной маршевой мелодии. Так что автор вновь получил диплом финалиста фестиваля.

С юмором Лидия вспоминает о том, что при подведении итогов победителей отмечали памятными подарками, бытовой техникой, кофеварками. А ей вручили стеклянную фигуру коня странной масти. Он не был крылатым и не походил на любимца древнегреческих муз Пегаса. Но дипломантка утешила себя тем, что поверила: ее «парнокопытный» приз символизирует превосходство духовного начала над материальным, а также стремление к творческим высотам.

Однако статуэтка мифического коня не спешила священнодействовать. На очередном фестивале, уже не связанном с написанием гимна области, Лидия Кисенкова вновь получила обычный диплом за сахалинскую песню «Прощальная». На этот раз проникновенную композицию «подвела» минорная тональность, продиктованная самим выбором темы. Жюри в своих оценках отдавало предпочтение жизнеутверждающим авторским песням. Кстати, в социальных сетях (особенно у ностальгирующих земляков, покинувших острова) «Прощальная» не теряет популярности уже многие годы, и автор до сих пор получает много добрых откликов.

И все же Лидия Кисенкова стала лауреатом V областного фестиваля «Песни Сахалину» как автор текста к композиции «Победа», музыку к ней написал Владимир Киндинов. Так что творческое восхождение состоялось. И не только на Сахалине, но и в Крыму. В 2011 году песня «Дорожная» на ее стихи была удостоена диплома лауреата Х этапа литературного конкурса песенной поэзии в рамках IV международного слета поющих поэтов «Зов Нимфея».

Лидия талантлива во всем. Она прозаик и поэт, член Союза писателей России, автор романов, детективов, сказок, опубликованных под литературным псевдонимом Дия Гарина. Работает заведующей отделом по организации массовых мероприятий, связям с общественностью центральной городской библиотеки им. О. П. Кузнецова. Увлекается дизайном, играет на гитаре, поет. Радостной энергией творчества ее заряжает любимый Сахалин, малая родина, которой отдано сердце.

Аранжировку композиций Лидии Кисенковой выполнили Владимир Киндинов и известный в музыкальных кругах композитор, вокалист, поэт-песенник, звукорежиссер Сахалинской филармонии и руководитель группы «DreamBox» Георгий Зобов.

Песни на стихи Кисенковой с большим чувством, замечательно исполняет актриса международного Чехов-центра Елена Денисова. Островитяне знают ее и как прекрасную вокалистку.

Творчество актрисы и певицы отмечено многими грамотами, призами и почетным знаком «За преданное служение музыкальному искусству».

Елену и Лидию связывает давняя дружба и, конечно же, творчество. Иногда они поют дуэтом, на два голоса, и это звучит очень красиво, в чем вы убедитесь, послушав песню «Остров сокровищ».

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Телеграм, Одноклассниках, ВКонтакте. Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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