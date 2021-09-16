Позади Севморпуть, впереди – Курилы! В Корсакове сегодня торжественно встречали грузопассажирский паром «Павел Леонов»

11 августа это абсолютно новое судно отправилось в непростое плавание из Шлиссельбурга, где его проводили корабелы Невского судостроительно-судоремонтного завода. Судно добиралось до Сахалина через Мурманск Северным морским путем, на завершающем этапе обогнуло Камчатку, прошло Первым Курильским проливом между этим полуостровом и Парамуширом, после чего «на всех парусах» устремилось к порту приписки Корсаков.

Что дальше? По словам заместителя министра транспорта региона Максима Жоголева, несколько недель потребуется на технический осмотр парома, проверку его готовности к выходу на линию. Параллельно нужно оформлять все необходимые документы. «Павел Леонов» на время перегона находился в доверительном управлении Сахалинского морского пароходства, а теперь переходит в ведение компании-перевозчика АО «СахПасФлот». К слову, ранее эти же процедуры прошел паром-близнец «Адмирал Невельской».

На сайте перевозчика размещено расписание движения судов на линии Корсаков – Курилы до конца 2021 года. По словам замминистра, с выходом на линию «Павла Леонова» это расписание вряд ли существенно изменится. Осенне-зимний период не такой напряженный в плане пассажироперевозок, как летний.

Между прочим, за два последних летних месяца из-за увеличившегося пассажиропотока пришлось два раза вводить дополнительный рейс для «Адмирала Невельского». Ввод в эксплуатацию «Павла Леонова» позволит уделить больше внимания техническому состоянию судов, в случае необходимости – текущему ремонту. Главное в этой работе – безопасность и удобство для пассажиров.

В АО «СахПасФлот» дополнили, что, если вся подготовительная работа пройдет без сучка и задоринки, «Павел Леонов» сможет выйти на линию в начале октября.

Владимир СЛАВИН.

Наша справка

«Игорь Фархутдинов», задействованный на грузопассажирских перевозках между Сахалином и Курилами с 2004 года, имеет валовую вместимость 4575 регистровых тонн и пассажировместимость до 150 человек.

«Адмирал Невельской» и «Павел Леонов» – суда одного проекта PV22, рассчитаны на перевозку до 146 пассажиров и различных грузов, для которых у каждого имеется трюм объемом 895 кубических метров. Каждое может перевозить 24 контейнера и 6 легковых автомобилей. В региональном минтрансе полагают, что возможностей этих трех судов вполне достаточно, чтобы закрыть проблему с грузопассажирскими перевозками между Сахалином и Курилами.

Новые суда имеют каюты класса люкс, двухместные и четырехместные с индивидуальными санузлом и душем, каюты для пассажиров с ограниченными возможностями, а также для матери и ребенка. Оба построены по заказу правительства Сахалинской области.