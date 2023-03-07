Поздравление губернатора Сахалинской области

Дорогие жительницы Сахалинской области!

Примите поздравления с Международным женским днем! В самом начале весны, когда природа пробуждается от зимнего сна, наступает праздник, пронизанный чувством любви к прекрасной половине человечества.

Сегодня мы от всей души благодарим вас – наших жен, невест и подруг, дочерей, матерей, бабушек, сестер и коллег – за красоту, милосердие и неиссякаемое душевное тепло.

События последних месяцев напомнили: женщины Сахалина и Курил обладают большой внутренней силой. Многие наши земляки выступили на защиту Родины. Их жены и матери, неравнодушные жительницы области стали надежным тылом для бойцов. Они шлют посылки и видеоприветы воинам, помогают наладить их быт в зоне специальной военной операции, вносят свой важный вклад в нашу общую Победу.

Благодаря профессионализму и трудолюбию, женщины островного региона достигают блестящих успехов в бизнесе и науке, медицине и образовании, в других сферах деятельности. Своим ежедневным трудом они улучшают жизнь на Сахалине и Курилах, делают сильнее Россию. И при этом, оставаясь нежными и восхитительными, вдохновляют нас, мужчин, на подвиги.

С праздником, милые женщины! Желаю вам весеннего настроения, признаний в любви, улыбок, цветов, счастья и благополучия! Пусть ваша жизнь будет наполнена самыми светлыми событиями!

С Международным женским днем!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.