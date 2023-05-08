Поздравление губернатора Сахалинской области с Днем Победы

Дорогие сахалинцы и курильчане!

Уважаемые ветераны!

Сегодня у нас великий праздник. 78 лет назад, 9 мая 1945 года наша страна ликовала, оттого что закончилась самая страшная война в истории человечества. И оплакивала тех, кто не дожил до светлого и священного Дня Победы.

Мы дышим, обнимаем любимых, целуем на ночь детей и балуем внуков. За это простое человеческое счастье заплатили наши отцы, деды и прадеды. Они защитили страну, отстояли право потомков на жизнь. И сегодня со старых фотографий оставшиеся навсегда молодыми бойцы Красной Армии строго и с любовью смотрят на нас. Словно говорят: живите достойно!

Сахалинцы и курильчане бережно хранят память о тех, кто пал в боях, умер от голода в концлагерях. Мы от всей души благодарим тружеников тыла. Преклоняемся перед ветеранами, которые, вернувшись с войны, восстановили разрушенные города и села.

И поддерживаем земляков, вставших на защиту России. Победа вновь будет за нами.

Потому что в жилах сегодняшних воинов нашей страны течет кровь победителей

1945 года.

Низкий поклон вам, ветераны и труженики тыла! С праздником, сахалинцы и курильчане! Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого доброго!