Поздравление губернатора Сахалинской области с Днем России!

Уважаемые сахалинцы и курильчане!

От всей души поздравляю вас с Днем России! Этот праздник наполнен искренним чувством любви к Родине, которое объединяет граждан страны, придает им силы для новых свершений.

На протяжении веков наши предки разных национальностей и вероисповеданий возводили города, сражались с врагом, обживали бескрайние земли, по кирпичику создавали сегодняшнюю Россию — ведущую мировую державу. Они преподали нам, потомкам, урок сплоченности и преданности Родине. Теперь ответственность за судьбы России, за будущие поколения – на наших плечах.

Сахалинцы и курильчане вносят достойный вклад в сохранение независимости страны. Жители области реализуют перспективные проекты в экономике, развивают социальную сферу. Сражаются в зоне специальной военной операции.

Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш патриотизм, добросовестный труд и готовность встать на защиту Родины. Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С праздником! С Днем России!

В.И. Лимаренко, губернатор Сахалинской области