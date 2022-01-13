Поздравление губернатора Сахалинской области В. И. Лимаренко с Днем российской печати

Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем российской печати!
13 января 1703 года в свет вышел номер первой отечественной газеты. Это положило начало становлению в стране новой отрасли.
Сегодня журналистика играет крайне важную роль в нашей жизни. В своих материалах вы знакомите аудиторию со значимыми новостями, поднимаете ключевые для сахалинцев и курильчан вопросы, выстраиваете диалог между обществом и органами власти.
Эта работа требует особого профессионализма, вовлеченности и неравнодушия. И я хочу поблагодарить всех, кто трудится в средствах массовой информации Сахалинской области, способствуя развитию региона!
Желаю творческих успехов, преданных читателей и крепкого здоровья! С праздником!
Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.