Поздравление губернатора Сахалинской области В. И. Лимаренко

Уважаемые сахалинцы и курильчане!

Наступает пора, которую мы с детства любим всей душой. Время чудес, подарков и человеческого тепла. От всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

За прошедшие 12 месяцев мы с вами сделали очень многое, чтобы обеспечить дальнейшее развитие нашего региона. Построили две индустриальные площадки – нефтегазовый и агропромышленный парки. Приступили к модернизации Корсаковского порта. У островной молодёжи появилась возможность непосредственно в регионе изучать медицину, инженерные специальности, информационные технологии и театральное искусство. Тысячи наших земляков переехали в новое жильё. Мы помогаем бойцам в зоне специальной военной операции и их семьям. Нас объединяет любовь к Родине, стремление улучшить свою жизнь, обеспечить благополучное будущее детей и внуков на Сахалине и Курилах. Значит, нам по силам любые задачи.

Желаю всем жителям Сахалинской области хорошо отдохнуть в праздничные дни. Согреть сердца радостью детей, которые получили долгожданные подарки, сказать самые тёплые и нежные слова родителям и любимым, насладиться общением с друзьями. Набраться сил для новых свершений. Для своих семей, для нашего региона, для Великой России!

Дорогие земляки! Пусть наступающий год принесёт вам исполнение самых заветных желаний! Счастья, крепкого здоровья, любви и благополучия!

В. И. Лимаренко, губернатор Сахалинской области.