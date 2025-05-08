Поздравление губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с Днем Победы!

Дорогие сахалинцы и курильчане!

Уважаемые ветераны!

9 мая мы отмечаем священный праздник – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это событие навсегда останется в истории как символ героизма, мужества, несгибаемой воли и единства нашего народа.

Мы вспоминаем тех, кто пал в бою, защищая Родину. Умер от ран, не вынес страданий в фашистских концлагерях. Всех, кто на фронте и в тылу приближал Великую Победу, выстоял и победил ради будущего детей и внуков.

Мы преклоняемся перед фронтовым поколением. Благодарим за силу и веру в лучшее. Наш долг – сохранить правду о войне, передать её следующим поколениям, чтобы не допустить оправдания фашизма.

Сегодня сахалинцы и курильчане защищают рубежи Родины в зоне специальной военной операции. Мы поддерживаем бойцов словом и делом. Нас вдохновляет пример отцов и дедов. Поэтому Победа, как и в 1945 году, будет за нами.

Желаю ветеранам и труженикам тыла, а также всем жителям островного региона крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С праздником, земляки! С Днём Победы!

Валерий ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.