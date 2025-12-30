Поздравление губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко с Новым годом и Рождеством Христовым

Уважаемые жители Сахалинской области!

Дорогие земляки! Приходит особенное время, когда на улицах загораются яркие огни. Это время, когда хочется верить в добрые перемены и строить планы на будущее. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!

В эти предпраздничные дни, оглядываясь на пройденный путь, мы с уверенностью можем сказать: минувший год был наполнен важными свершениями, которые стали возможны благодаря нашему общему труду, целеустремлённости и сплочённости. Каждый из вас вносит свой неоценимый вклад в развитие островного края. Будь то ответственная работа на производстве, забота о ближних, воспитание детей или созидательные инициативы — именно ваша энергия и доброе сердце являются главной силой Сахалина и Курил.

Пусть наступающий год станет для всех нас временем новых возможностей, воплощения самых смелых планов и надежд. Желаю, чтобы он принёс в каждый дом атмосферу тепла, взаимопонимания и искренней радости. Пусть рядом всегда будут те, чья поддержка придаёт сил, а в делах сопутствует удача и уверенность в завтрашнем дне. Особые слова благодарности — нашим дорогим ветеранам, и самые светлые пожелания — подрастающему поколению. Пусть будущее нашего родного края, которое мы вместе создаём сегодня, будет счастливым и процветающим.

А совсем скоро, вслед за новогодними огнями, мы встретим светлый праздник Рождества Христова. Пусть его благодать осенит каждую семью.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия и веры в лучшее. Пусть следующий год будет щедр на счастливые события и приятные сюрпризы!

С Новым годом и Рождеством Христовым, дорогие земляки!