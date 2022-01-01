    Поздравление Губернатора В. И. Лимаренко с Днем образования Сахалинской области

    Дорогие сахалинцы и курильчане!

    Второго января нашему региону исполнилось 75 лет, и я от всей души поздравляю вас с юбилеем!

    Сахалинская область в ее современных границах образована по итогам Второй мировой войны. Подвиг героев, освободивших островную землю, навсегда вписан в историю региона и нашу память.

    Особую благодарность хочу выразить тем, кто заложил основу для развития Сахалина и Курил: создавал новые предприятия, жилые районы, школы, больницы.

    За 75 лет в Сахалинской области сделано немало. Сегодня это   динамично развивающийся регион, с заметными достижениями в здравоохранении, строительстве, транспорте, экологии и других сферах.

    Но его главная ценность – это, конечно же, люди, с особым островным характером. Сахалинская область для нас – общий дом. Мы любим его и вместе заботимся о нем, делаем всё, чтобы он становился уютнее и комфортнее.

    Еще раз поздравляю всех с днем рождения Сахалинской области! Желаю новых свершений, крепкого здоровья и семейного благополучия!

                Валерий Лимаренко, Губернатор Сахалинской области.

    СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА