Поздравление мэра города Южно-Сахалинска Сергея Надсадина с Новым годом и Рождеством

Уважаемые южносахалинцы!

Поздравляю вас с наступающим 2026 годом и Рождеством!

Это особенный, всеми любимый праздник. Он дарит нам бесценную возможность встретиться с близкими людьми, собраться в кругу семьи и подвести итоги уходящего года. Оглядываясь назад, мы вспоминаем важные события и достижения, учимся извлекать ценные уроки и благодарим за подаренные возможности.

Для нашего города уходящий год стал ещё одним уверенным шагом вперёд. При поддержке правительства региона и губернатора Валерия Лимаренко мы продолжили работу по развитию областного центра. Южно-Сахалинск удерживает лидерство среди городов Дальнего Востока по темпам строительства жилья. В городе активно ведётся возведение многоквартирных домов. Принято в эксплуатацию более 140 тысяч квадратных метров жилья. В этом году мы открыли две новые школы, капитально отремонтировали шесть детских садов.

Чтобы сделать любимый Южно-Сахалинск ещё более комфортным, продолжаем создавать удобные и гармоничные пространства в разных уголках города. Мы открыли две новые зоны отдыха – сквер «Щит и меч» и «Тимирязевское». Особое внимание уделяем и жилым районам. Благодаря капитальному ремонту обновлены 34 двора, приведены в порядок более 340 подъездов и 160 подвалов. Ежегодно областной центр украшают миллион цветов, а новый сезон проекта «Взгляды» подарил нам ещё 34 оригинальных мурала.

2025-й год был ознаменован знаковым для всей страны событием — 80-летием Великой Победы. Эта дата неразрывно связывает поколения. Наш общий долг — сохранить и передать детям и внукам правду о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. Год защитника Отечества, объявленный Президентом, стал данью уважения воинам, которые в разные времена стояли на страже суверенитета страны. Дух единства и взаимовыручки, который вёл наших предков, сейчас живёт в сердцах потомков: бойцы специальной военной операции демонстрируют героизм и стойкость, защищая национальные интересы и безопасность страны. Мы твёрдо придерживаемся выбранного курса по обеспечению комплексной социальной поддержки горожан, сражающихся на СВО. Мы искренне гордимся и глубоко уважаем ваше мужество и самоотверженность!

Наша главная ценность — это люди, живущие в островной столице. Уважаемые жители Южно-Сахалинска, от всей души хочу поблагодарить вас за активную гражданскую позицию, огромный труд и преданность нашему любимому городу. Без вас невозможно было бы достичь столь высоких результатов.

В новом году приоритеты для нас останутся неизменными: благополучие детей, поддержка семей, забота о старшем поколении. Инициатива главы области посвятить 2026-й год вопросам материнства и детства – полностью совпадает с нашими ключевыми целями и ориентирами. Считаю, что создание комфортных условий для семей и подрастающего поколения – залог для динамичного развития и процветания Южно-Сахалинска.

Дорогие южносахалинцы, пусть в ваших домах всегда царят любовь, взаимопонимание, благополучие. Пусть здоровье близких будет крепким, а дети радуют своими успехами!

С праздником! С Новым годом!