Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с Днем Победы

Уважаемые жители Дальнего Востока и Арктики!
Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая – священная для россиян дата, символ мужества, героизма, беззаветной преданности своей стране, славы и доблести нашего народа.
Наши отцы и деды внесли огромный вклад в Победу, ценой собственной жизни отстояли мир, свободу и независимость Отечества, избавили планету от нацизма.
Сегодня враг снова у наших дверей, пытается ослабить, подчинить своей воле Россию. И снова мы все вместе боремся за суверенитет и безопасность страны, не просто обходим санкции и защищаем наших граждан на новых территориях, но вопреки всему строим сильное, передовое, непоколебимое в своих решениях государство.
Хочу пожелать жителям Дальнего Востока и Арктики всего доброго, а тем, чьи родные сражаются в зоне СВО, – чтобы они скорее вернулись домой живыми и здоровыми!
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю. Трутнев.