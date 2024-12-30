Поздравление полпреда ДФО  Ю. П. Трутнева

2024 год стал для нашей страны непростым. Сотни тысяч россиян с оружием в руках защищают свободу и независимость России. Страны НАТО обстреливают мирные города, ограничивают Россию санкциями, стараются внести разлад в общество.

А мы двигаемся вперед, сохраняя любовь к Родине, доверие к Президенту, теплоту и нежность в наших сердцах.

Мы верим, что победим, надеемся, что Новый 2025 год будет для нас добрым и счастливым, принесет исполнение желаний, мир и благополучие в каждый дом. Потому что мы вместе, потому что за нами правда.

Счастья, здоровья, удачи и всего самого лучшего в Новом году!